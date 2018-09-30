Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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shapo написав:Рекламы экстрасенсов,колдунов, целителей сейчас еще больше на ТВ чем перед развалом СССР. Один СТБ с "Битвой экстрасенсов" чего стоит.
"Битва экстрасенсов" запрещена к показу в Украине. Помимо того, что запрещены реклама гадалок, целителей и т.д.
Доверчивость глупого старшего поколения основана на том, что то клятое совковое государство последние 30 лет своего существования его не кидало, поэтому ему и всему что пишется в газетах и говорится по ТВ основная масса верила.
я бы поспорил насчет "не кидало", потому что и декларируемая цель (коммунизм) да и социалистический строй в каком-то роде является кидком. для чего кстати использовалась и мощная пропаганда и цензура вплоть до глушения зарубежного радио. впрочем благодаря развитию технологий вещания и других способов передачи аудио-видео у СССР было лишь два варианта продержаться. Да, ракеты конечно делали не хуже "пендосов", но дети в это время убивали друг друга за жвачку. И метод "сегодня в масле потребности нет" не работал. Нужно было либо окукливаться как КНДР, с полным околпачиванием, либо динамично и аккуратно внедрять элементы рынка и капитализма, как Китай.
К целителям заставляет обращаться нужда и неверие в разрушенную, опустившуюся до зарабатывания на пациентах официальную медицину.
Разрушенная она во многом из-за того, что как-то по инерции считалось что зарабатывание это плохо, а врач должен работать бесплатно, питаясь клятвой Гиппократа. Ведь он всего лишь спасает жизни и здоровье людей, какие мелочи.
как по мне, медицина должна иметь ступенчатый платный элемент (с поправкой на то, что если это безденежный пенсионер, который не может заплатить, то его все-таки нужно лечить). А более состоятельному человеку высиживание в очередях в итоге съедает больше времени в пересчете на утерянный доход, чем если бы он попал к врачу быстро, но платно. Кроме того, есть немалый резерв для оптимизации работы врачей ибо сейчас их время расходуется довольно неэффективно.
shapo написав:Рекламы экстрасенсов,колдунов, целителей сейчас еще больше на ТВ чем перед развалом СССР. Один СТБ с "Битвой экстрасенсов" чего стоит.
galex написав:"Битва экстрасенсов" запрещена к показу в Украине. Помимо того, что запрещены реклама гадалок, целителей и т.д.
Серьезно? А что тогда показывали по СТБ,https://www.stb.ua/ru/tv/ во вторник 23.10.2018 в 12-30?
galex написав:я бы поспорил насчет "не кидало", потому что и декларируемая цель (коммунизм) да и социалистический строй в каком-то роде является кидком. для чего кстати использовалась и мощная пропаганда и цензура вплоть до глушения зарубежного радио. впрочем благодаря развитию технологий вещания и других способов передачи аудио-видео у СССР было лишь два варианта продержаться. Да, ракеты конечно делали не хуже "пендосов", но дети в это время убивали друг друга за жвачку. И метод "сегодня в масле потребности нет" не работал.
Нынешнее движение в НАТО и ЕС почище провозглашенного Хрущевым и забытого при Брежневе коммунизима
galex написав:Разрушенная она во многом из-за того, что как-то по инерции считалось что зарабатывание это плохо, а врач должен работать бесплатно, питаясь клятвой Гиппократа. Ведь он всего лишь спасает жизни и здоровье людей, какие мелочи.
При чем тут инерция если это была СИСТЕМА с бесплатным,а не декларируемым образованием,медициной,жильем
shapo написав:Нынешнее "высшие" слои общества отличаются от "низших" только гораздо большим цинизмом и отсутствием хоть какой-либо морали. Это хорошо в нынешней Украине,но неприемлнмо в нормальном обществе.
если под "высшими" вы имеете в виду правительство, то они и не могут сильно отображаться ибо они есть отображение массового сегмента электората. а если взять условно "средний класс", то отличий хватает, и в материальном плане и в умственном развитии. причем в плане порядочности более обеспеченные люди (при условии что это честный заработок, а не политика) как правило выглядят гораздо лучше тех, у кого низкий доход. мораль это штука относительная и дискуссионная, есть вещи, которые кем-то считаются нормой, а кем-то - совсем неприемлимыми. (но есть и общепринятые подавляющим большинством). Что касается цинизма, все хорошо в меру. Доля здравого цинизма помогает не совершать эмоциональных глупых поступков, кроме того, человеку легче быть честным, так как он гораздо меньше испытывает колебаний и угрызений совести, выбирая между "соврать" или "сообщить неприятную правду".
в этом плане мне понравилось например от сокиры - что вы предлагаете простым людям? - простым людям мы предлагаем усложняться
или пример от татьяныча - как мотивировать себя что-то делать и менять в жизни? - никак. оставайтесь в ж..е
ну а когда-то и нынешняя Украина превратится в нормальное общество, тогда и цинизма станет поменьше.
shapo написав:Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
Сразу как только меня просветят про достижения советской науки за ее последние 27 лет.
Небось по Нобелевке каждый год? Изобретения, переворачивающие мир каждые три (ну хорошо, два) месяца? Десяток гениев уровня Теслы или Эдисона (из трехмиллионной армии ученых-то)? Технологии, которыми пользуется сейчас весь мир?
Жду с нетерпением.
СССР нет 27 лет. Вы не знали?
Спасибо, кэп. Еще раз - я просил "достижения советской науки за ее последние 27 лет". За. Ее. Последние. 27. Лет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
galex написав:если под "высшими" вы имеете в виду правительство, то они и не могут сильно отображаться ибо они есть отображение массового сегмента электората. а если взять условно "средний класс", то отличий хватает, и в материальном плане и в умственном развитии. причем в плане порядочности более обеспеченные люди (при условии что это честный заработок, а не политика) как правило выглядят гораздо лучше тех, у кого низкий доход. мораль это штука относительная и дискуссионная, есть вещи, которые кем-то считаются нормой, а кем-то - совсем неприемлимыми. (но есть и общепринятые подавляющим большинством). Что касается цинизма, все хорошо в меру. Доля здравого цинизма помогает не совершать эмоциональных глупых поступков, кроме того, человеку легче быть честным, так как он гораздо меньше испытывает колебаний и угрызений совести, выбирая между "соврать" или "сообщить неприятную правду".
в этом плане мне понравилось например от сокиры - что вы предлагаете простым людям? - простым людям мы предлагаем усложняться
или пример от татьяныча - как мотивировать себя что-то делать и менять в жизни? - никак. оставайтесь в ж..е
ну а когда-то и нынешняя Украина превратится в нормальное общество, тогда и цинизма станет поменьше.
1) Кто такие "простые люди" и чем они отличаются от "непростых"? 2) Можете привести пример представителей "среднего честного класса"? IT -ников на аутсоринге можете не перечислять
Sommer написав:Если учесть, что потери от советской власти скорее всего больше, чем от гитлеровской власти... то неизвестно, кем лучше быть.
Другого ответа от апологета нынешней власти называющей улицы именами офицеров дивизии СС Галичина и не могло быть. Хотя у истории нет сослагательного наклонения, но славянам Адольфом Алоизовичем была приготовлена участь рабов, а не свободных граждан незалежной державы Украина как мечтали недоумки из ОУН-УПА.