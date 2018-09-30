Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:44

shapo написав: Рекламы экстрасенсов,колдунов, целителей сейчас еще больше на ТВ чем перед развалом СССР. Один СТБ с "Битвой экстрасенсов" чего стоит. Рекламы экстрасенсов,колдунов, целителей сейчас еще больше на ТВ чем перед развалом СССР. Один СТБ с "Битвой экстрасенсов" чего стоит.

Доверчивость глупого старшего поколения основана на том, что то клятое совковое государство последние 30 лет своего существования его не кидало, поэтому ему и всему что пишется в газетах и говорится по ТВ основная масса верила.

К целителям заставляет обращаться нужда и неверие в разрушенную, опустившуюся до зарабатывания на пациентах официальную медицину.

"Битва экстрасенсов" запрещена к показу в Украине. Помимо того, что запрещены реклама гадалок, целителей и т.д.я бы поспорил насчет "не кидало", потому что и декларируемая цель (коммунизм) да и социалистический строй в каком-то роде является кидком. для чего кстати использовалась и мощная пропаганда и цензура вплоть до глушения зарубежного радио. впрочем благодаря развитию технологий вещания и других способов передачи аудио-видео у СССР было лишь два варианта продержаться. Да, ракеты конечно делали не хуже "пендосов", но дети в это время убивали друг друга за жвачку. И метод "сегодня в масле потребности нет" не работал.Нужно было либо окукливаться как КНДР, с полным околпачиванием, либо динамично и аккуратно внедрять элементы рынка и капитализма, как Китай.Разрушенная она во многом из-за того, что как-то по инерции считалось что зарабатывание это плохо, а врач должен работать бесплатно, питаясь клятвой Гиппократа. Ведь он всего лишь спасает жизни и здоровье людей, какие мелочи.как по мне, медицина должна иметь ступенчатый платный элемент (с поправкой на то, что если это безденежный пенсионер, который не может заплатить, то его все-таки нужно лечить). А более состоятельному человеку высиживание в очередях в итоге съедает больше времени в пересчете на утерянный доход, чем если бы он попал к врачу быстро, но платно. Кроме того, есть немалый резерв для оптимизации работы врачей ибо сейчас их время расходуется довольно неэффективно.