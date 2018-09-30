Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Суб 27 жов, 2018 18:53

galex написав: Ее действия квалифицировали по 161-й статье УК - «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

даже реакция министра была

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал случившееся «пещерным средневековьем»: «Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция».

У нас кстати кого-то даже посадили за нацистский пост в интернете. А есть видео как на митинге скрутилии чувака за то что кинул зигу. С другой стороны, посадить за такое сложно, ибо сразу начинается "я показывал где солнце", "я имел в виду что ж.ды это плохие евреи а против хороших ничего не имею" и т.д. Ее действия квалифицировали по 161-й статье УК - «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».даже реакция министра былаМинистр внутренних дел Арсен Аваков назвал случившееся «пещерным средневековьем»: «Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция».У нас кстати кого-то даже посадили за нацистский пост в интернете. А есть видео как на митинге скрутилии чувака за то что кинул зигу. С другой стороны, посадить за такое сложно, ибо сразу начинается "я показывал где солнце", "я имел в виду что ж.ды это плохие евреи а против хороших ничего не имею" и т.д.

она осуждена не полностью. нужно внимательно и до конца прочитать тот раздел приговора.

Я думал вы о Киеве и Шухевиче.

на Западной Украине своя атмосфера и свои герои, пусть местные сами решают кого и как переименовывать. Опять-таки, официально дивизия СС-Галичина нацистами не признана.

хотя учитывая что их советы раздолбали в первых же серьезных боях, имея численное и техническое превосходство, рисовать что-то в их честь как-то странно.

Да и Долинский сомнительный источник, он уже не раз замарался пророссийской позицией.

Хотя в принципе за рамки адекватности не выходит.

Ну так антироссийские и антисоветские настроения в Украине это тоже не нацизм. но вопрос - как отличить антиэмигрантскую зигу в Германии от обычной нацистской. (я кстати в РФ слышал отмазку "это не свастика, а Православный Антифашистский Коловрат". хотя вроде бы коловрат должен быть с 8 а не 4 лучами)

Девушка выступавшая с антисемитскими публичными выступлениями в Одессе сидит,находится под следствием или гуляет на свободе?У этого "кого-то" посаженного за нацистский пост имя есть? Каким судом и на сколько он посажен?А Шухевич не был офицером СС?Дело в том, что на днях на политику украинской власти в области переосмысления истории обрушилась критика из Вашингтона.57 американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором обвинили Украину и Польшу в искажении Холокоста и почитании памяти ОУН-УПА, которых авторы письма назвали нацистскими коллаборантами. А заодно сенаторы высказались по поводу армий УНР и ЗУНР, которые также отметились на ниве еврейских погромов.Главными исполнителями всех этих безобразий были названы институты национальной памяти обеих стран. То есть в украинском случае – ведомство Вятровича.Сенаторы подчеркивают, что принятие в Украине закона о героизации ОУН-УПА, к сожалению, не вызвало резонанса в мире."Закон Украины от 2015 года пошел еще дальше (польского. – Прим. ред.), героизируя нацистских коллаборантов и объявив уголовным преступлением отрицание их "героизма". ... Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборантов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию. Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в 1941-1945 годах", – утверждают конгрессмены.В своем обращении конгрессмены также , что фестиваль в память о "гауптмане Шухевиче" проходил 30 июня–2 июля – в дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром, что вызывает у них особое беспокойство:"Особенно тревожно, что большая часть нацистского прославления в Украине поддерживается государством. Например, кампания про УПА 2017 года, проводимая Украинским институтом национальной памяти; переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом. И Львов в 2017 году, где состоялся "ШухевичФест" в годовщину Львовских погромов 1941 года, во время которых было убито 4 тысячи евреев", – отмечено в сообщении.Также сенаторы обращают внимание на ряд мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА.Опять Россия. Вы же в европу идете