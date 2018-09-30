Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Sommer написав: Апологету кисельТВ хочется напомнить, что у него не только ставят памятники нацистским героям, но и живут под флагом коллаборацианистов.
Это если не вспоминать, что по всем признакам в рашке сейчас почти эталонный фашизм.
Вы когда-нибудь Россию перестанете вспоминать по любому поводу? Ведь вроде как в европу идёте, а там и Гитлера не любят, и улицы именами сс-овцев не называют
У нас тоже нацизм запрещен, а любой публичный участник политического действа, допустивший высказывания нацистского характера, становится токсичной персоной и от него шарахаются как от немытого бомжа, иногда даже дело заводят (правда не садят, но это проблема другого характера, у нас вообще мало кого садят). Секретарша Саакашвили насчет "Вальцмана" или какая-то курица из правого сектора насчет ж_дов - думаю серьезно пожалели насчет своих высказываний.
на самом деле это подмена понятий - спор происходит на тему - насколько можно считать Бандеру/Шухевича нацистами. Для одной небольшой группы это герои для другой нацисты, для большинства похрен и на этом фоне происходит довольно глупое противостояние.
Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом, а Бандера вообще жил в Германии, где вопросов к нему не было, пришлось советам подослать киллера.
Кроме того, насчет переименования улиц - есть такой коренной киевлянин, внук славного деда, интеллигент-ресторатор Гусовский, он как-то на нациста не похож, а совсем даже наоборот. Так вот по улицам - все вопросу к нему, именно его фракция дала больше всего голосов за.
И насчет Европы - в некоторых странах нацизма там поболее чем у нас. В Швеции например глава одной из правых партий предложила поставить пулемет на Эресунском туннеле от беженцев. А в Германии на антиисламском митинге даже некоторые начали сгоряча зиговать, хотя казалось бы там с этим наиболее строго. Все это в общем понятно - у них есть раздражитель, которого у нас нет. Про РФ даже нечего спорить - похоже что они нацизм не победили а приручили))
galex написав:У нас тоже нацизм запрещен, а любой публичный участник политического действа, допустивший высказывания нацистского характера, становится токсичной персоной и от него шарахаются как от немытого бомжа, иногда даже дело заводят (правда не садят, но это проблема другого характера, у нас вообще мало кого садят). Секретарша Саакашвили насчет "Вальцмана" или какая-то курица из правого сектора насчет ж_дов - думаю серьезно пожалели насчет своих высказываний.
Неужели. На нее заведено уголовное дело? И вообще есть в Украине хоть одно уголовное дело за нацистские или антисемитские высказывания?
galex написав:Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом,
Это как? СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?
galex написав:Кроме того, насчет переименования улиц - есть такой коренной киевлянин, внук славного деда, интеллигент-ресторатор Гусовский, он как-то на нациста не похож, а совсем даже наоборот. Так вот по улицам - все вопросу к нему, именно его фракция дала больше всего голосов за.
Я писал не о Бандере , а о офицерах дивизии СС Галичина
galex написав:И насчет Европы - в некоторых странах нацизма там поболее чем у нас. В Швеции например глава одной из правых партий предложила поставить пулемет на Эресунском туннеле от беженцев. А в Германии на антиисламском митинге даже некоторые начали сгоряча зиговать, хотя казалось бы там с этим наиболее строго. Все это в общем понятно - у них есть раздражитель, которого у нас нет. Про РФ даже нечего спорить - похоже что они нацизм не победили а приручили))
Хорош "раздражитель" - массовые изнасилования немок и шведок. Антиэмигрантские настроения еще не есть нацизм.
shapo написав: Неужели. На нее заведено уголовное дело? И вообще есть в Украине хоть одно уголовное дело за нацистские или антисемитские высказывания?
Ее действия квалифицировали по 161-й статье УК - «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».
даже реакция министра была Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал случившееся «пещерным средневековьем»: «Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция».
У нас кстати кого-то даже посадили за нацистский пост в интернете. А есть видео как на митинге скрутилии чувака за то что кинул зигу. С другой стороны, посадить за такое сложно, ибо сразу начинается "я показывал где солнце", "я имел в виду что ж.ды это плохие евреи а против хороших ничего не имею" и т.д.
Это как? СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?
она осуждена не полностью. нужно внимательно и до конца прочитать тот раздел приговора.
Я писал не о Бандере , а о офицерах дивизии СС Галичина
Я думал вы о Киеве и Шухевиче.
на Западной Украине своя атмосфера и свои герои, пусть местные сами решают кого и как переименовывать. Опять-таки, официально дивизия СС-Галичина нацистами не признана. хотя учитывая что их советы раздолбали в первых же серьезных боях, имея численное и техническое превосходство, рисовать что-то в их честь как-то странно. Да и Долинский сомнительный источник, он уже не раз замарался пророссийской позицией. Хотя в принципе за рамки адекватности не выходит.
Хорош "раздражитель" - массовые изнасилования немок и шведок. Антиэмигрантские настроения еще не есть нацизм.
Ну так антироссийские и антисоветские настроения в Украине это тоже не нацизм. но вопрос - как отличить антиэмигрантскую зигу в Германии от обычной нацистской. (я кстати в РФ слышал отмазку "это не свастика, а Православный Антифашистский Коловрат". хотя вроде бы коловрат должен быть с 8 а не 4 лучами)
galex написав:Ее действия квалифицировали по 161-й статье УК - «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». даже реакция министра была Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал случившееся «пещерным средневековьем»: «Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция». У нас кстати кого-то даже посадили за нацистский пост в интернете. А есть видео как на митинге скрутилии чувака за то что кинул зигу. С другой стороны, посадить за такое сложно, ибо сразу начинается "я показывал где солнце", "я имел в виду что ж.ды это плохие евреи а против хороших ничего не имею" и т.д.
Девушка выступавшая с антисемитскими публичными выступлениями в Одессе сидит,находится под следствием или гуляет на свободе? У этого "кого-то" посаженного за нацистский пост имя есть? Каким судом и на сколько он посажен?
она осуждена не полностью. нужно внимательно и до конца прочитать тот раздел приговора. Я думал вы о Киеве и Шухевиче.
на Западной Украине своя атмосфера и свои герои, пусть местные сами решают кого и как переименовывать. Опять-таки, официально дивизия СС-Галичина нацистами не признана. хотя учитывая что их советы раздолбали в первых же серьезных боях, имея численное и техническое превосходство, рисовать что-то в их честь как-то странно.
Дело в том, что на днях на политику украинской власти в области переосмысления истории обрушилась критика из Вашингтона.
57 американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором обвинили Украину и Польшу в искажении Холокоста и почитании памяти ОУН-УПА, которых авторы письма назвали нацистскими коллаборантами. А заодно сенаторы высказались по поводу армий УНР и ЗУНР, которые также отметились на ниве еврейских погромов.
Главными исполнителями всех этих безобразий были названы институты национальной памяти обеих стран. То есть в украинском случае – ведомство Вятровича.
Сенаторы подчеркивают, что принятие в Украине закона о героизации ОУН-УПА, к сожалению, не вызвало резонанса в мире.
"Закон Украины от 2015 года пошел еще дальше (польского. – Прим. ред.), героизируя нацистских коллаборантов и объявив уголовным преступлением отрицание их "героизма". ... Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборантов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию. Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в 1941-1945 годах", – утверждают конгрессмены.
В своем обращении конгрессмены также , что фестиваль в память о "гауптмане Шухевиче" проходил 30 июня–2 июля – в дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром, что вызывает у них особое беспокойство:
"Особенно тревожно, что большая часть нацистского прославления в Украине поддерживается государством. Например, кампания про УПА 2017 года, проводимая Украинским институтом национальной памяти; переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом. И Львов в 2017 году, где состоялся "ШухевичФест" в годовщину Львовских погромов 1941 года, во время которых было убито 4 тысячи евреев", – отмечено в сообщении.
Также сенаторы обращают внимание на ряд мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА.
Да и Долинский сомнительный источник, он уже не раз замарался пророссийской позицией. Хотя в принципе за рамки адекватности не выходит.
Ну так антироссийские и антисоветские настроения в Украине это тоже не нацизм. но вопрос - как отличить антиэмигрантскую зигу в Германии от обычной нацистской. (я кстати в РФ слышал отмазку "это не свастика, а Православный Антифашистский Коловрат". хотя вроде бы коловрат должен быть с 8 а не 4 лучами)