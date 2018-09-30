Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Суб 27 жов, 2018 18:17

shapo написав: Неужели.

На нее заведено уголовное дело?

И вообще есть в Украине хоть одно уголовное дело за нацистские или антисемитские высказывания?

Неужели.На нее заведено уголовное дело?И вообще есть в Украине хоть одно уголовное дело за нацистские или антисемитские высказывания?

Это как?

СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?

Я писал не о Бандере , а о офицерах дивизии СС Галичина

Хорош "раздражитель" - массовые изнасилования немок и шведок.

Антиэмигрантские настроения еще не есть нацизм.

Ее действия квалифицировали по 161-й статье УК - «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».даже реакция министра былаМинистр внутренних дел Арсен Аваков назвал случившееся «пещерным средневековьем»: «Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция».У нас кстати кого-то даже посадили за нацистский пост в интернете. А есть видео как на митинге скрутилии чувака за то что кинул зигу. С другой стороны, посадить за такое сложно, ибо сразу начинается "я показывал где солнце", "я имел в виду что ж.ды это плохие евреи а против хороших ничего не имею" и т.д.она осуждена не полностью. нужно внимательно и до конца прочитать тот раздел приговора.Я думал вы о Киеве и Шухевиче.на Западной Украине своя атмосфера и свои герои, пусть местные сами решают кого и как переименовывать. Опять-таки, официально дивизия СС-Галичина нацистами не признана.хотя учитывая что их советы раздолбали в первых же серьезных боях, имея численное и техническое превосходство, рисовать что-то в их честь как-то странно.Да и Долинский сомнительный источник, он уже не раз замарался пророссийской позицией.Хотя в принципе за рамки адекватности не выходит.Ну так антироссийские и антисоветские настроения в Украине это тоже не нацизм. но вопрос - как отличить антиэмигрантскую зигу в Германии от обычной нацистской. (я кстати в РФ слышал отмазку "это не свастика, а Православный Антифашистский Коловрат". хотя вроде бы коловрат должен быть с 8 а не 4 лучами)