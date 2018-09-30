Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Sommer написав: Апологету кисельТВ хочется напомнить, что у него не только ставят памятники нацистским героям, но и живут под флагом коллаборацианистов.
Это если не вспоминать, что по всем признакам в рашке сейчас почти эталонный фашизм.
Вы когда-нибудь Россию перестанете вспоминать по любому поводу? Ведь вроде как в европу идёте, а там и Гитлера не любят, и улицы именами сс-овцев не называют
У нас тоже нацизм запрещен, а любой публичный участник политического действа, допустивший высказывания нацистского характера, становится токсичной персоной и от него шарахаются как от немытого бомжа, иногда даже дело заводят (правда не садят, но это проблема другого характера, у нас вообще мало кого садят). Секретарша Саакашвили насчет "Вальцмана" или какая-то курица из правого сектора насчет ж_дов - думаю серьезно пожалели насчет своих высказываний.
на самом деле это подмена понятий - спор происходит на тему - насколько можно считать Бандеру/Шухевича нацистами. Для одной небольшой группы это герои для другой нацисты, для большинства похрен и на этом фоне происходит довольно глупое противостояние.
Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом, а Бандера вообще жил в Германии, где вопросов к нему не было, пришлось советам подослать киллера.
Кроме того, насчет переименования улиц - есть такой коренной киевлянин, внук славного деда, интеллигент-ресторатор Гусовский, он как-то на нациста не похож, а совсем даже наоборот. Так вот по улицам - все вопросу к нему, именно его фракция дала больше всего голосов за.
И насчет Европы - в некоторых странах нацизма там поболее чем у нас. В Швеции например глава одной из правых партий предложила поставить пулемет на Эресунском туннеле от беженцев. А в Германии на антиисламском митинге даже некоторые начали сгоряча зиговать, хотя казалось бы там с этим наиболее строго. Все это в общем понятно - у них есть раздражитель, которого у нас нет. Про РФ даже нечего спорить - похоже что они нацизм не победили а приручили))
galex написав:У нас тоже нацизм запрещен, а любой публичный участник политического действа, допустивший высказывания нацистского характера, становится токсичной персоной и от него шарахаются как от немытого бомжа, иногда даже дело заводят (правда не садят, но это проблема другого характера, у нас вообще мало кого садят). Секретарша Саакашвили насчет "Вальцмана" или какая-то курица из правого сектора насчет ж_дов - думаю серьезно пожалели насчет своих высказываний.
Неужели. На нее заведено уголовное дело? И вообще есть в Украине хоть одно уголовное дело за нацистские или антисемитские высказывания?
galex написав:Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом,
Это как? СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?
galex написав:Кроме того, насчет переименования улиц - есть такой коренной киевлянин, внук славного деда, интеллигент-ресторатор Гусовский, он как-то на нациста не похож, а совсем даже наоборот. Так вот по улицам - все вопросу к нему, именно его фракция дала больше всего голосов за.
Я писал не о Бандере , а о офицерах дивизии СС Галичина
galex написав:И насчет Европы - в некоторых странах нацизма там поболее чем у нас. В Швеции например глава одной из правых партий предложила поставить пулемет на Эресунском туннеле от беженцев. А в Германии на антиисламском митинге даже некоторые начали сгоряча зиговать, хотя казалось бы там с этим наиболее строго. Все это в общем понятно - у них есть раздражитель, которого у нас нет. Про РФ даже нечего спорить - похоже что они нацизм не победили а приручили))
Хорош "раздражитель" - массовые изнасилования немок и шведок. Антиэмигрантские настроения еще не есть нацизм.
shapo написав: Неужели. На нее заведено уголовное дело? И вообще есть в Украине хоть одно уголовное дело за нацистские или антисемитские высказывания?
Ее действия квалифицировали по 161-й статье УК - «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».
даже реакция министра была Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал случившееся «пещерным средневековьем»: «Украине недопустимы публичные антисемитские призывы, в том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция».
У нас кстати кого-то даже посадили за нацистский пост в интернете. А есть видео как на митинге скрутилии чувака за то что кинул зигу. С другой стороны, посадить за такое сложно, ибо сразу начинается "я показывал где солнце", "я имел в виду что ж.ды это плохие евреи а против хороших ничего не имею" и т.д.
Это как? СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?
она осуждена не полностью. нужно внимательно и до конца прочитать тот раздел приговора.
Я писал не о Бандере , а о офицерах дивизии СС Галичина
Я думал вы о Киеве и Шухевиче.
на Западной Украине своя атмосфера и свои герои, пусть местные сами решают кого и как переименовывать. Опять-таки, официально дивизия СС-Галичина нацистами не признана. хотя учитывая что их советы раздолбали в первых же серьезных боях, имея численное и техническое превосходство, рисовать что-то в их честь как-то странно. Да и Долинский сомнительный источник, он уже не раз замарался пророссийской позицией. Хотя в принципе за рамки адекватности не выходит.
Хорош "раздражитель" - массовые изнасилования немок и шведок. Антиэмигрантские настроения еще не есть нацизм.
Ну так антироссийские и антисоветские настроения в Украине это тоже не нацизм. но вопрос - как отличить антиэмигрантскую зигу в Германии от обычной нацистской. (я кстати в РФ слышал отмазку "это не свастика, а Православный Антифашистский Коловрат". хотя вроде бы коловрат должен быть с 8 а не 4 лучами)
galex написав:даже держа в уме Голодомор, Гулаг и прочее - лучше быть гражданином колонии бывшей Рос.Империи, интегрированной в СССР, нежели абажуром или куском мыла
Если учесть, что потери от советской власти скорее всего больше, чем от гитлеровской власти... то неизвестно, кем лучше быть.
у советской за счет временного отрезка. но они давали хотя бы выбор, как в хрониках Риддика у некромонгеров - становись одним из нас и будешь жить. В то время у нацистов безальтернативно. Еврей - значит все.
У СССР тоже безальтернативно: Враг народа - значит все. Но зато с множеством вариантов, потому что кто именно сегодня считается врагом народа...
galex написав:Ну я точно не ватник но объективно не могу не признать что выражение "сталинизм=гитлеризм" - это слишком вольное округление.
Нет, знака равенства там нет. Но режимы были очень похожи и по методам и по аттрибутике, да и по целям тоже.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:Хорош "раздражитель" - массовые изнасилования немок и шведок. Антиэмигрантские настроения еще не есть нацизм.
Ну так антироссийские и антисоветские настроения в Украине это тоже не нацизм. но вопрос - как отличить антиэмигрантскую зигу в Германии от обычной нацистской. (я кстати в РФ слышал отмазку "это не свастика, а Православный Антифашистский Коловрат". хотя вроде бы коловрат должен быть с 8 а не 4 лучами)
вы оба пишете что-то странное, ну ладно этот жирный тупой троль - "массовые изнасилования"?! чего?!! Там 2-3 случая, нормальный уровень бытавухи для почти миллиона беженцев, в среднем преступность последние 5 лет падает по Германии, конечно это не заслуга беженцев (хотя и они обычно ниже травы - тише воды, а вот иностранцы - по рабочим визам и нелегалы, в том числе "наши- русскоязычные" делают в среднем больше преступления чем немцы) а заслуга экономического роста и падения квоты безработных, но факт есть факт.
А Вы пишите про "зигующих" - чего?! Мне интересно на это посмотреть, тут сразу штрафы, срок в тюрьме и так далее, если пара провокаторов рискнула в толпе демонстрантов, я уверен их быстро скрутили, это вам не "русский марш", тут и демонстранты таких ур** выкинут из толпы.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
galex написав:Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом,
Это как? СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?
Именно. Ну хоть на 27 году после окончания советской власти можно и узнать сей секрет.
я до сих пор от ватных апологетов слышу "СС осуждена вся полностью а значит и все, что в нее входило, тоже осуждено". подкрепляется это следующими цитатами из приговора
Статья 10 Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается доказанным и не может подвергаться оспариванию.
................. СС. Структура и составные части. Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистской рабочей партии Германии (общеизвестные под названием СС) в качестве организации, которая должна быть признана преступной. Тот раздел обвинения, в котором говорится об СС, включает также и службу безопасности рейхсфюрера СС (общеизвестную под названием СД). Последняя организация, бывшая первоначально разведывательным отделом СС, впоследствии стала важной частью организации полиции безопасности и СД, которые рассматриваются в приговоре Трибунала в разделе, посвященном гестапо. [...] Заключение. СС использовалась для целей, которые, согласно Уставу, являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершавшиеся при управлении оккупированными территориями, проведении в жизнь программы использования рабского труда и жестокое обращение с военнопленными и их убийства. Подсудимый Кальтенбруннер являлся членом СС и замешан в этой деятельности.
но упускает концовку данного пункта
Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава, группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьей 6 Устава, или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений, исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в данную организацию государственными органами, причем таким образом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений.
мое личное мнение - сама дивизия, участвовавшая в боевых действиях, преступной не является. в то время как преступными являются полицейские полки, набранные из "некондиции", не прошедшей отбор в дивизию, которые вероятно участвовали (по мнению Вятровича нет, но основываясь на общей совокупности росскийских, украинских и зарубежных историков, я склонен считать что да) в убийствах мирного населения.
когда начинают рассказывать о том, что "украинцы переписывают историю", я так понимаю предполагается что есть некая "истинная история", где написана правда, а украинцы пытаются все переврать
но как тогда относиться к тому что на каждом шагу есть вот такие нестыковки, как например про Хатынь (которую теперь по новым версиям оказывается сожгли бендеровцы): "В советское время факт участия коллаборационистов в преступлении в Хатыни замалчивался. Первые секретари ЦК КП Украины и КП Белоруссии Владимир Щербицкий и Николай Слюньков обратились в Центральный комитет партии с просьбой не разглашать сведения об участии украинцев и русских — бывших советских военнослужащих в зверском убийстве мирных жителей деревни. К просьбе отнеслись с «пониманием»"
простите, но я такой "истинной истории" не доверяю, я хочу разобраться.
при том что сам не являюсь сторонником ни национализма ни тем более нацизма.
Kripo написав:вы оба пишете что-то странное, ну ладно этот жирный тупой троль - "массовые изнасилования"?! чего?!! Там 2-3 случая, нормальный уровень бытавухи для почти миллиона беженцев, в среднем преступность последние 5 лет падает по Германии, конечно это не заслуга беженцев (хотя и они обычно ниже травы - тише воды, а вот иностранцы - по рабочим визам и нелегалы, в том числе "наши- русскоязычные" делают в среднем больше преступления чем немцы) а заслуга экономического роста и падения квоты безработных, но факт есть факт.
Для разжигания ксенофобии достаточно одной пропаганды, статистику мало кто будет сравнивать. Лично я могу сказать по Швеции - для украинца, привыкшего к однородному населению вокруг (Киев это все-таки не Москва, где славянских лиц вокруг меньшинство среди азиатов и кавказцев) сначала непривычны все эти негры, арабы, их более шумная манера поведения в людных местах. Однако за день-два уже привычнее, а затем довелось прибухнуть в Стокгольме вечером-ночью в компании такого же интернационала - оказалось что это даже безопаснее, чем в некоторых закоулках Троещины или ДВРЗ. (хотя я слышал что где-то в Швеции, особенно в Мальме, есть райончики куда даже полиция старается не соваться, но туда бы нас и не пригласили).
А Вы пишите про "зигующих" - чего?! Мне интересно на это посмотреть, тут сразу штрафы, срок в тюрьме и так далее, если пара провокаторов рискнула в толпе демонстрантов, я уверен их быстро скрутили, это вам не "русский марш", тут и демонстранты таких ур** выкинут из толпы.
я понимаю что это именно "пара провокаторов". и примерно так же реагирую на российские новости о том, что "в Киеве воцарился неонацизм" и прочий бред сумасшедшего.
кстати, вот сегодня прошло по всем новостям что этот журналист, когда-то получивший по лицу от "вдв-шника", покончил с собой. я не буду оценивать сей поступок (ибо злорадствовать неохота, а сочувствия не испытываю, эмпатия к россиянам как-то сломалась в 2014), но в очередной раз просматривая это видео "РФ в миниатюре", обратил внимание на то, что кричит "вдв-шник". у них настолько перестарались с пропагандой, что "Украину захватим" прописали буквально в подкорку.