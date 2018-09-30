Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Пон 29 жов, 2018 17:15

Sommer написав: shapo написав: galex написав: Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом, Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом,

Это как?

СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?

Это как?СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?



Именно.

Ну хоть на 27 году после окончания советской власти можно и узнать сей секрет. Именно.Ну хоть на 27 году после окончания советской власти можно и узнать сей секрет.

я до сих пор от ватных апологетов слышу "СС осуждена вся полностью а значит и все, что в нее входило, тоже осуждено". подкрепляется это следующими цитатами из приговораСтатья 10Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается доказанным и не может подвергаться оспариванию..................СС.Структура и составные части.Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистской рабочей партии Германии (общеизвестные под названием СС) в качестве организации, которая должна быть признана преступной. Тот раздел обвинения, в котором говорится об СС, включает также и службу безопасности рейхсфюрера СС (общеизвестную под названием СД). Последняя организация, бывшая первоначально разведывательным отделом СС, впоследствии стала важной частью организации полиции безопасности и СД, которые рассматриваются в приговоре Трибунала в разделе, посвященном гестапо.[...]Заключение.СС использовалась для целей, которые, согласно Уставу, являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершавшиеся при управлении оккупированными территориями, проведении в жизнь программы использования рабского труда и жестокое обращение с военнопленными и их убийства. Подсудимый Кальтенбруннер являлся членом СС и замешан в этой деятельности.но упускает концовку данного пунктаТрибунал объявляет преступной, согласно определению Устава, группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьей 6 Устава, или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений, исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в данную организацию государственными органами, причем таким образом, что они не имели права выбора,мое личное мнение - сама дивизия, участвовавшая в боевых действиях, преступной не является.в то время как преступными являются полицейские полки, набранные из "некондиции", не прошедшей отбор в дивизию, которые вероятно участвовали (по мнению Вятровича нет, но основываясь на общей совокупности росскийских, украинских и зарубежных историков, я склонен считать что да) в убийствах мирного населения.когда начинают рассказывать о том, что "украинцы переписывают историю", я так понимаю предполагается что есть некая "истинная история", где написана правда, а украинцы пытаются все перевратьно как тогда относиться к тому что на каждом шагу есть вот такие нестыковки, как например про Хатынь (которую теперь по новым версиям оказывается сожгли бендеровцы): "В советское время факт участия коллаборационистов в преступлении в Хатыни замалчивался. Первые секретари ЦК КП Украины и КП Белоруссии Владимир Щербицкий и Николай Слюньков обратились в Центральный комитет партии с просьбой не разглашать сведения об участии украинцев и русских — бывших советских военнослужащих в зверском убийстве мирных жителей деревни. К просьбе отнеслись с «пониманием»"простите, но я такой "истинной истории" не доверяю, я хочу разобраться.при том что сам не являюсь сторонником ни национализма ни тем более нацизма.