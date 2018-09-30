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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:49

  freeze написав:
  galex написав:простите, но я такой "истинной истории" не доверяю, я хочу разобраться


Смысл вам через 75 лет терять время, уже все давно определено цивилизованными странами - СС плохо, НКВД плохо.
И считать, что вдруг какой-то полк внутри СС - это не так уж и плохо, зачем вам это нужно


решение суда не катит?!
Після закінчення Другої світової війни, протягом років лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. На вимогу Фонду Візенталя та деяких членів парламенту Канади у 1986 році була створена урядова комісія, відома під назвою Комісія Дешена, яка мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів та допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 року визнала, що:

Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією Галичина
Членство у дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді
Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:53

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  freeze написав:Смысл вам через 75 лет терять время, уже все давно определено цивилизованными странами - СС плохо, НКВД плохо.
И считать, что вдруг какой-то полк внутри СС - это не так уж и плохо, зачем вам это нужно


потому что у нас на спекуляцией этой темой в основном и поддерживается противостояние. одни требуют запретить "фашистских коллаборантов" , причем доигрались уже до того, что сами стали коллаборантами, только рашистскими. другие хотят ходить маршами во славу этих "борцов за независимость".

как по мне, есть однозначно запрещенные вещи - зига, свастика, нацизм. а остальное уже - дело убеждений каждого.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:42

  shapo написав:[Это как?
СС осуждена Нюрнбергским процессом, а входившая в нее дивизия Галичина нет?


  Sommer написав:Именно.Ну хоть на 27 году после окончания советской власти можно и узнать сей секрет.


Поскольку мои сообщения дважды терли,писать по этому поводу больше не буду, а вы можете считать себя самым знающим автором этого форума транслируя очередную чушь
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:45

  Kripo написав:вы оба пишете что-то странное, ну ладно этот жирный тупой троль :evil: - "массовые изнасилования"?! чего?!! Там 2-3 случая, нормальный уровень бытавухи для почти миллиона беженцев, в среднем преступность последние 5 лет падает по Германии, конечно это не заслуга беженцев (хотя и они обычно ниже травы - тише воды, а вот иностранцы - по рабочим визам и нелегалы, в том числе "наши- русскоязычные" делают в среднем больше преступления чем немцы) а заслуга экономического роста и падения квоты безработных, но факт есть факт.


Для худого ученого-эмигранта душой болеющего за Украину,но почему-то до сих пор не едущего ее поднимать -
http://stuki-druki.com/facts1/VIDEO-kak ... -Kelne.php
https://tsargrad.tv/articles/shvecija-z ... ija_103534
Это все.конечно,ватная пропаганда, а вы знаете настоящую статистику преступлений из первых рук МВД Германии и Швеции
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01

  Kripo написав:решение суда не катит?!


Зачем мне канадский суд, уверен, что суды Израиля и Польши считают по-другому, и тоже цивилизованные страны.
Если человек одел добровольно форму СС, то как философски сказал по этому поводу Кличко https://www.youtube.com/watch?v=IErEnabpRzY

Уважать члена банды убийц, хотя может самому много и не убивавшему, это не ко мне.
Уважайте их, если хотите, никто не запрещает, а мне до лампочки эти споры 75-летней давности. Тут и сегодняшних проблем выше крыши, чтобы спорить по поводу дивизии СС Галичина.
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