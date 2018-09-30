Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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galex написав:простите, но я такой "истинной истории" не доверяю, я хочу разобраться
Смысл вам через 75 лет терять время, уже все давно определено цивилизованными странами - СС плохо, НКВД плохо. И считать, что вдруг какой-то полк внутри СС - это не так уж и плохо, зачем вам это нужно
решение суда не катит?! Після закінчення Другої світової війни, протягом років лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. На вимогу Фонду Візенталя та деяких членів парламенту Канади у 1986 році була створена урядова комісія, відома під назвою Комісія Дешена, яка мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів та допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 року визнала, що:
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією Галичина Членство у дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.
freeze написав:Смысл вам через 75 лет терять время, уже все давно определено цивилизованными странами - СС плохо, НКВД плохо. И считать, что вдруг какой-то полк внутри СС - это не так уж и плохо, зачем вам это нужно
потому что у нас на спекуляцией этой темой в основном и поддерживается противостояние. одни требуют запретить "фашистских коллаборантов" , причем доигрались уже до того, что сами стали коллаборантами, только рашистскими. другие хотят ходить маршами во славу этих "борцов за независимость".
как по мне, есть однозначно запрещенные вещи - зига, свастика, нацизм. а остальное уже - дело убеждений каждого.
Kripo написав:вы оба пишете что-то странное, ну ладно этот жирный тупой троль - "массовые изнасилования"?! чего?!! Там 2-3 случая, нормальный уровень бытавухи для почти миллиона беженцев, в среднем преступность последние 5 лет падает по Германии, конечно это не заслуга беженцев (хотя и они обычно ниже травы - тише воды, а вот иностранцы - по рабочим визам и нелегалы, в том числе "наши- русскоязычные" делают в среднем больше преступления чем немцы) а заслуга экономического роста и падения квоты безработных, но факт есть факт.
Зачем мне канадский суд, уверен, что суды Израиля и Польши считают по-другому, и тоже цивилизованные страны. Если человек одел добровольно форму СС, то как философски сказал по этому поводу Кличко https://www.youtube.com/watch?v=IErEnabpRzY
Уважать члена банды убийц, хотя может самому много и не убивавшему, это не ко мне. Уважайте их, если хотите, никто не запрещает, а мне до лампочки эти споры 75-летней давности. Тут и сегодняшних проблем выше крыши, чтобы спорить по поводу дивизии СС Галичина.
galex написав:мое личное мнение - сама дивизия, участвовавшая в боевых действиях, преступной не является. в то время как преступными являются полицейские полки, набранные из "некондиции", не прошедшей отбор в дивизию, которые вероятно участвовали (по мнению Вятровича нет, но основываясь на общей совокупности росскийских, украинских и зарубежных историков, я склонен считать что да) в убийствах мирного населения.
Ни Нюрнбергский трибунал, ни поздняя комиссия Дешена вины членов "Галичины" не нашла. Мало того, насколько я помню, в Нюрнберге не осудили ни одного "национального" отряда СС.
galex написав:когда начинают рассказывать о том, что "украинцы переписывают историю", я так понимаю предполагается что есть некая "истинная история", где написана правда, а украинцы пытаются все переврать
но как тогда относиться к тому что на каждом шагу есть вот такие нестыковки, как например про Хатынь (которую теперь по новым версиям оказывается сожгли бендеровцы): "В советское время факт участия коллаборационистов в преступлении в Хатыни замалчивался. Первые секретари ЦК КП Украины и КП Белоруссии Владимир Щербицкий и Николай Слюньков обратились в Центральный комитет партии с просьбой не разглашать сведения об участии украинцев и русских — бывших советских военнослужащих в зверском убийстве мирных жителей деревни. К просьбе отнеслись с «пониманием»"
Там если копать, многое вылезет. Вот, например, уничтожили партизаны деревеньку в Белорусии. Кто виноват? Партизаны? Их кураторы из НКВД? Советская власть? Проще или замалчивать или переключать внимание на "зверства бендеровцев". Или и то и другое.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...