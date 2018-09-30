Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

galex написав:

когда начинают рассказывать о том, что "украинцы переписывают историю", я так понимаю предполагается что есть некая "истинная история", где написана правда, а украинцы пытаются все перевратьно как тогда относиться к тому что на каждом шагу есть вот такие нестыковки, как например про Хатынь (которую теперь по новым версиям оказывается сожгли бендеровцы): "В советское время факт участия коллаборационистов в преступлении в Хатыни замалчивался. Первые секретари ЦК КП Украины и КП Белоруссии Владимир Щербицкий и Николай Слюньков обратились в Центральный комитет партии с просьбой не разглашать сведения об участии украинцев и русских — бывших советских военнослужащих в зверском убийстве мирных жителей деревни. К просьбе отнеслись с «пониманием»"