Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Умиляет это копошение в куче навоза под названием СС . Палочками и лопаточками разгребают жижу на кучки - эта менее вонючая, а эта - более. Для любого нормального человека все войска СС - преступный сброд. Может не все они заслуживают уголовного суда по факту своего участия в СС - тут трибуналу виднее. Но все без исключения ССовцы достойны презрения и отвращения т.к. шли туда исключительно добровольно. Все замараны . И вообще - что за тяга к законности у нацюков, когда речь заходит о СС? Никакой суд не судил НКВД (увы), но каждый приличный человек избегает общения с любым НКВДистом. Та же ситуация и с СС. Абсолютная параллель.
как говорят: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", или как-то так... Помню меня интеросовали деятели революции - Петлюра, российские белые генералы, а дед мой - коммунист-полковник-профессор посмотрел на это вот все, и заявил что нечего в этой преступной мерзости копаться. А теперь вот глядика - одному из белых генералов-адмиралов фильмы посвящают, памятники ставят...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.