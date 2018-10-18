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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:22

Умиляет это копошение в куче навоза под названием СС .
Палочками и лопаточками разгребают жижу на кучки - эта менее вонючая, а эта - более. Для любого нормального человека все войска СС - преступный сброд.
Может не все они заслуживают уголовного суда по факту своего участия в СС - тут трибуналу виднее.
Но все без исключения ССовцы достойны презрения и отвращения т.к. шли туда исключительно добровольно.
Все замараны .
И вообще - что за тяга к законности у нацюков, когда речь заходит о СС?
Никакой суд не судил НКВД (увы), но каждый приличный человек избегает общения с любым НКВДистом.
Та же ситуация и с СС.
Абсолютная параллель.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:45

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

как говорят: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", или как-то так...
Помню меня интеросовали деятели революции - Петлюра, российские белые генералы, а дед мой - коммунист-полковник-профессор посмотрел на это вот все, и заявил что нечего в этой преступной мерзости копаться.
А теперь вот глядика - одному из белых генералов-адмиралов фильмы посвящают, памятники ставят...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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