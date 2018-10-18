Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Вів 30 жов, 2018 14:45

как говорят: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", или как-то так...

Помню меня интеросовали деятели революции - Петлюра, российские белые генералы, а дед мой - коммунист-полковник-профессор посмотрел на это вот все, и заявил что нечего в этой преступной мерзости копаться.

А теперь вот глядика - одному из белых генералов-адмиралов фильмы посвящают, памятники ставят...

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.