Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Вів 30 жов, 2018 17:35

Как по мне, пусть бы висело, тем более что в письме содержатся очевидно недостоверные факты, за которые Ро Ханне напихали и евреи и наши и поляки и сами американцы.В президиуме Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААДА) прокомментировали недавнее обращение, подписанное 56-ю конгрессменами США, об антисемитизме в Украине и Польше, назвав его распространением не соответствующих действительности порочащих сведений.На своей страничке в Facebook руководитель организации Иосиф Зисельс опубликовал заявление президиума, в котором, в частности, напоминается, что когда американские конгрессмены писали подобные письма в 2009 и в 2013 годах, они были инициированы политтехнологами, работавшими на Кремль. «В последнем случае у нас нет (возможно, пока нет) информации о том, кто был причастен к написанию текста (вряд ли персонально конгрессмен Ро Ханна был на это способен) и о способах лоббирования его подписания конгрессменами, достаточно правдоподобным будет предположение, что его появление является частью новой волны антиукраинской пропаганды, спекулирующей на теме антисемитизма», — говорится в заявлении.В ВААД Украины заявляют, что письмо, подписанное конгрессменами, содержит утверждения и обвинения, не соответствуют действительности: «В Украине нет поддерживаемого государством отрицания Холокоста или героизации нацистов… Это обвинение абсурдно. Нам не известен ни один факт, когда бы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста, в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай».Конгрессменам США советую обращаться за точной информаций о проявлениях антисемитизма в ВААД Украина, а не пользоваться недостоверными данными.«Мы не можем утверждать достоверно, что именно заставляет конгрессмена Ро Ханна, который раньше не обращал внимания на происходящее в Восточной Европе, примерно с марта 2018 года начать активно выступать с публичной поддержкой российской внешней политики. Но довольно очевидно, что его обращение к проблемам „украинского антисемитизма“ следует понимать именно в этом контексте», — добавляют в президиуме ВААД Украина.а вот здесь из американской прессыCongratulations, Rep. Ro Khanna (D-Calif.), it appears you were just duped by Russia (and bragged about it). As a result, you promoted Russian propaganda about Ukraine’s Azov Battalion being Nazis with text in the behemoth $1.3 trillion spending bill. The question is, who put you up to it?..................It is ridiculous nonsense that Ukraine is beset with a bunch of Nazis. The Russians have been pushing this foolishness for a while. In Russia, if you want to discredit someone, call them a Nazi. Putin is using it to justify his war to his subjects. Russians are not particularly keen on attacking Ukraine. But if it is to free them from the yoke of Nazis, well, that’s different.