Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Умиляет это копошение в куче навоза под названием СС . Палочками и лопаточками разгребают жижу на кучки - эта менее вонючая, а эта - более. Для любого нормального человека все войска СС - преступный сброд. Может не все они заслуживают уголовного суда по факту своего участия в СС - тут трибуналу виднее. Но все без исключения ССовцы достойны презрения и отвращения т.к. шли туда исключительно добровольно. Все замараны . И вообще - что за тяга к законности у нацюков, когда речь заходит о СС? Никакой суд не судил НКВД (увы), но каждый приличный человек избегает общения с любым НКВДистом. Та же ситуация и с СС. Абсолютная параллель.
как говорят: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", или как-то так... Помню меня интеросовали деятели революции - Петлюра, российские белые генералы, а дед мой - коммунист-полковник-профессор посмотрел на это вот все, и заявил что нечего в этой преступной мерзости копаться. А теперь вот глядика - одному из белых генералов-адмиралов фильмы посвящают, памятники ставят...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Sommer написав:Там если копать, многое вылезет. Вот, например, уничтожили партизаны деревеньку в Белорусии. Кто виноват? Партизаны? Их кураторы из НКВД? Советская власть? Проще или замалчивать или переключать внимание на "зверства бендеровцев". Или и то и другое.
там если вдуматься...
Зоя Космодемьянская - икона советов, что она делала?! С группой пробрались сжигать деревни, чтобы немцам негде спать было, подожгли сарай в селе где и немцев не было и в лес сбежали, спать на тощий желудок, приехали фрицы эту деревню охранять ну и этих деятелей поймали тут-же, их же местные жители впринципе поймали, все... конец истории...
Исполнение приказа №428 о тактике "выжженной земли" - отдельная интересная тема. Она естественно замалчивалась в СССР, потому что неприятно было признавать, что миллионные потери своего собственного населения могли быть вызваны именно этим приказом.
Как по мне, пусть бы висело, тем более что в письме содержатся очевидно недостоверные факты, за которые Ро Ханне напихали и евреи и наши и поляки и сами американцы.
В президиуме Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААДА) прокомментировали недавнее обращение, подписанное 56-ю конгрессменами США, об антисемитизме в Украине и Польше, назвав его распространением не соответствующих действительности порочащих сведений. На своей страничке в Facebook руководитель организации Иосиф Зисельс опубликовал заявление президиума, в котором, в частности, напоминается, что когда американские конгрессмены писали подобные письма в 2009 и в 2013 годах, они были инициированы политтехнологами, работавшими на Кремль. «В последнем случае у нас нет (возможно, пока нет) информации о том, кто был причастен к написанию текста (вряд ли персонально конгрессмен Ро Ханна был на это способен) и о способах лоббирования его подписания конгрессменами, достаточно правдоподобным будет предположение, что его появление является частью новой волны антиукраинской пропаганды, спекулирующей на теме антисемитизма», — говорится в заявлении.
В ВААД Украины заявляют, что письмо, подписанное конгрессменами, содержит утверждения и обвинения, не соответствуют действительности: «В Украине нет поддерживаемого государством отрицания Холокоста или героизации нацистов… Это обвинение абсурдно. Нам не известен ни один факт, когда бы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста, в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай».
Конгрессменам США советую обращаться за точной информаций о проявлениях антисемитизма в ВААД Украина, а не пользоваться недостоверными данными.
«Мы не можем утверждать достоверно, что именно заставляет конгрессмена Ро Ханна, который раньше не обращал внимания на происходящее в Восточной Европе, примерно с марта 2018 года начать активно выступать с публичной поддержкой российской внешней политики. Но довольно очевидно, что его обращение к проблемам „украинского антисемитизма“ следует понимать именно в этом контексте», — добавляют в президиуме ВААД Украина.
Congratulations, Rep. Ro Khanna (D-Calif.), it appears you were just duped by Russia (and bragged about it). As a result, you promoted Russian propaganda about Ukraine’s Azov Battalion being Nazis with text in the behemoth $1.3 trillion spending bill. The question is, who put you up to it? .................. It is ridiculous nonsense that Ukraine is beset with a bunch of Nazis. The Russians have been pushing this foolishness for a while. In Russia, if you want to discredit someone, call them a Nazi. Putin is using it to justify his war to his subjects. Russians are not particularly keen on attacking Ukraine. But if it is to free them from the yoke of Nazis, well, that’s different.
shapo написав:Умиляет это копошение в куче навоза под названием СС . Палочками и лопаточками разгребают жижу на кучки - эта менее вонючая, а эта - более. Для любого нормального человека все войска СС - преступный сброд. Может не все они заслуживают уголовного суда по факту своего участия в СС - тут трибуналу виднее. Но все без исключения ССовцы достойны презрения и отвращения т.к. шли туда исключительно добровольно. Все замараны . И вообще - что за тяга к законности у нацюков, когда речь заходит о СС? Никакой суд не судил НКВД (увы), но каждый приличный человек избегает общения с любым НКВДистом. Та же ситуация и с СС. Абсолютная параллель.
Вы зря расписываетесь за всех нормальных людей. У меня например куда большее презрение к коллаборантам сегодняшним, в том числе к ресурсу страна.юа, ссылку на который вы запостили. Потому что та война была 75 лет назад, а у нас есть теперешняя, которая идет сейчас. И те, кто работают в пользу врага, не просто замараны, а представляют реальную опасность, в отличие от призраков прошлого.
galex написав:На своей страничке в Facebook руководитель организации Иосиф Зисельс
))) Погуглил этого Зилельса, это трешевый еврей ))) 24 июня 2003 года Совет руководителей всеукраинских еврейских организаций заявил, что «Председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс „объявляется персоной нон-грата в еврейской общине и не имеет права представлять еврейскую общину Украины“ В апреле 2015 года Иосиф Зисельс заявил, что сочетание бранного слова «жид» и слова «бандеровец», которые убивали евреев, «приобрело новый смысл и позитивный оттенок» 13 марта 2017 года Иосиф Зизельс вместе с Вятровичем провели в Париже конференцию «Шоа в Украине». Юрий Каннер отмечает, что Зисельс, покушав в ресторане после конференции, нашел причину Холокоста и участия в нем украинских националистов в том, что в этом виноваты сами евреи и в частности еврей Шварцбард, который убил вождя Петлюру. По мнению Зисельса все евреи должны отвечать друг за друга и своей смертью в Холокосте они за это ответили. В мае 2018 года издание The Jewish Chronicle написало, что ряд украинских еврейских организаций из-за поддержки Зисельсом нацистских коллаборационистов отреклись от него и более четырех десятков общественных лидеров заявили, что отныне Зисельс и его Ваад не представляют евреев Украины.
Есть очевидные преступления, как убийства евреев, уничтожение людей в концлагерях, сжигание мирных поселков.
А само по себе сотрудничество с немцами - это уже понятие растяжимое. СССР например посотрудничал с Гитлером, когда делил Польшу. А уже потом начали воевать, когда немцы напали. А Бандера посотрудничал, пока не заявил что желает видеть Украину независимой а не частью будущей Германии, за что еще в 41м загремел в концлагерь.
По сути, отсутствие возможности договориться по нормальному и происходит когда люди говорят очевидную ерунду, имея в виду совсем другое. В Украине нет расцвета нацизма и нет даже дискуссии - нацизм это хорошо или плохо. В Украине идет дискуссия - можно ли считать того или иного деятеля нацистом или нет. Из той же оперы когда на Донбассе говорят "я не хочу чтобы мне запрещали говорить на родном языке". И естественно житель Киева, который сам всю жизнь говорил и говорит на русском, смотрит на такого заявителя как на слабоумного. (я то понимаю что имеется в виду к примеру язык в кинотеатрах или учебные заведения или еще какие-то нюансы, о которых можно дискутировать. но говорится ведь вслух совсем другое и соответственно уже сразу "дискуссия не задалась")
Как по мне, пусть бы висело, тем более что в письме содержатся очевидно недостоверные факты, за которые Ро Ханне напихали и евреи и наши и поляки и сами американцы.
В президиуме Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААДА) прокомментировали недавнее обращение, подписанное 56-ю конгрессменами США, об антисемитизме в Украине и Польше, назвав его распространением не соответствующих действительности порочащих сведений. На своей страничке в Facebook руководитель организации Иосиф Зисельс опубликовал заявление президиума, в котором, в частности, напоминается, что когда американские конгрессмены писали подобные письма в 2009 и в 2013 годах, они были инициированы политтехнологами, работавшими на Кремль. «В последнем случае у нас нет (возможно, пока нет) информации о том, кто был причастен к написанию текста (вряд ли персонально конгрессмен Ро Ханна был на это способен) и о способах лоббирования его подписания конгрессменами, достаточно правдоподобным будет предположение, что его появление является частью новой волны антиукраинской пропаганды, спекулирующей на теме антисемитизма», — говорится в заявлении.
В ВААД Украины заявляют, что письмо, подписанное конгрессменами, содержит утверждения и обвинения, не соответствуют действительности: «В Украине нет поддерживаемого государством отрицания Холокоста или героизации нацистов… Это обвинение абсурдно. Нам не известен ни один факт, когда бы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста, в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай».
Конгрессменам США советую обращаться за точной информаций о проявлениях антисемитизма в ВААД Украина, а не пользоваться недостоверными данными.
«Мы не можем утверждать достоверно, что именно заставляет конгрессмена Ро Ханна, который раньше не обращал внимания на происходящее в Восточной Европе, примерно с марта 2018 года начать активно выступать с публичной поддержкой российской внешней политики. Но довольно очевидно, что его обращение к проблемам „украинского антисемитизма“ следует понимать именно в этом контексте», — добавляют в президиуме ВААД Украина.
Congratulations, Rep. Ro Khanna (D-Calif.), it appears you were just duped by Russia (and bragged about it). As a result, you promoted Russian propaganda about Ukraine’s Azov Battalion being Nazis with text in the behemoth $1.3 trillion spending bill. The question is, who put you up to it? .................. It is ridiculous nonsense that Ukraine is beset with a bunch of Nazis. The Russians have been pushing this foolishness for a while. In Russia, if you want to discredit someone, call them a Nazi. Putin is using it to justify his war to his subjects. Russians are not particularly keen on attacking Ukraine. But if it is to free them from the yoke of Nazis, well, that’s different.
Вы бы хоть мою вторую ссылку открыли прежде чем постить полезного еврея Зигельса - http://naspravdi.info/novosti/zisels-vs ... ev-ukrainy А ссылка на Kristofer Harrison worked for Defense Secretary Donald Rumsfeld and Secretary of State Condoleezza Rice and was a foreign policy adviser to Sen. Ted Cruz’s presidential campaign. He is a co-founder and principal of ITJ Strategies, a grassroots PR consultancy, and of AMS, a company that specializes in Russian information warfare, with offices in Washington and Kyiv. The company does not do any work on behalf of the Azov Battalion or related interests очень убедительна, тем более в отличие от действующих сенаторов он везде бывший.
galex написав:Вы зря расписываетесь за всех нормальных людей. У меня например куда большее презрение к коллаборантам сегодняшним, в том числе к ресурсу страна.юа, ссылку на который вы запостили. Потому что та война была 75 лет назад, а у нас есть теперешняя, которая идет сейчас. И те, кто работают в пользу врага, не просто замараны, а представляют реальную опасность, в отличие от призраков прошлого.
И в чем страна.юа коллаборационна? В том, что не писает кипятком как вы или Sommer от действий нынешней украинской власти, а называет вещи своими именами?