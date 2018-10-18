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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:08

  freeze написав:
  galex написав:На своей страничке в Facebook руководитель организации Иосиф Зисельс

))) Погуглил этого Зилельса, это трешевый еврей )))
24 июня 2003 года Совет руководителей всеукраинских еврейских организаций заявил, что «Председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс „объявляется персоной нон-грата в еврейской общине и не имеет права представлять еврейскую общину Украины“
В апреле 2015 года Иосиф Зисельс заявил, что сочетание бранного слова «жид» и слова «бандеровец», которые убивали евреев, «приобрело новый смысл и позитивный оттенок»
13 марта 2017 года Иосиф Зизельс вместе с Вятровичем провели в Париже конференцию «Шоа в Украине». Юрий Каннер отмечает, что Зисельс, покушав в ресторане после конференции, нашел причину Холокоста и участия в нем украинских националистов в том, что в этом виноваты сами евреи и в частности еврей Шварцбард, который убил вождя Петлюру. По мнению Зисельса все евреи должны отвечать друг за друга и своей смертью в Холокосте они за это ответили.
В мае 2018 года издание The Jewish Chronicle написало, что ряд украинских еврейских организаций из-за поддержки Зисельсом нацистских коллаборационистов отреклись от него и более четырех десятков общественных лидеров заявили, что отныне Зисельс и его Ваад не представляют евреев Украины.



дело в том что Юрий Каннер - Президент Российского еврейского конгресса, скажем так, не самый авторитетный в этом деле источник.

"В состав Ваада входит 265 организаций из 94 городов Украины, в том числе 63 религиозные общины, 56 городских общин, 15 социальных структур, 17 еврейских школ, 55 культурных организации, 10 региональных ассоциаций узников гетто и концлагерей, 19 молодёжных организаций, а также 5 организаций — ассоциированных членов." - ну это как-то повесомее статьи в газетке.

что касается остального, то 2003 года это как-то несерьезно, а насчет позитивного значения слова "ж_добендеровец" - это абсолютная правда, с началом войны некоторые украинские евреи так себя начали называть.

причем это достаточно общеизвестно что наличие повышенной концентрации евреев среди коммунистической верхушки действительно использовалось для разжигания антисемитских настроений у "бандеровцев". да и в самом СССР бытовой антисемитизм был рядовым явлением, как на уровне шуток про воду, так и на более серьезном, например можно почитать Кузнецова "Бабий Яр" - евреев сдавали и помогали выгонять из домов совсем даже не бандеровцы, а рядовые советские жители.
Кроме того, в любом обществе, если дать быдлу власть и оружие и показать на какую-то более обеспеченную группу что мол их можно безнаказанно грабить и делать с ними что хотите, то эффект будет ожидаемым.
Так пролетарии занимались раскулачиванием, львовяне устроили зачистку евреев, а в ЛДНР многие предприниматели и бизнесмены были вынуждены уехать на неоккупированную часть страны.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:23

  galex написав:Так пролетарии занимались раскулачиванием, львовяне устроили зачистку евреев,


Да уж.
Близнецы-братья сс-овцев - нквд-исты ,отправлявшие в Сибирь и на тот свет поляков и вообще львовскую интеллигенцию с 1939г по 1941г были,оказывается, пролетариями.
А это "зачистка" евреев в фотографиях - https://foto-history.livejournal.com/2472515.html
Наверняка ссылка провисит недолго,т.к.из таких "патриотов" и формировалась дивизия СС Галичина
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:15

  shapo написав:
  galex написав:Так пролетарии занимались раскулачиванием, львовяне устроили зачистку евреев,


Да уж.
Близнецы-братья сс-овцев - нквд-исты ,отправлявшие в Сибирь и на тот свет поляков и вообще львовскую интеллигенцию с 1939г по 1941г были,оказывается, пролетариями.


А кем же? Интеллигентами?

  shapo написав:А это "зачистка" евреев в фотографиях - https://foto-history.livejournal.com/2472515.html
Наверняка ссылка провисит недолго,т.к.из таких "патриотов" и формировалась дивизия СС Галичина


Блин, по-моему это реинкарнация волгаря, созданная для постинга ссылок из методички. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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