Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

freeze написав:
))) Погуглил этого Зилельса, это трешевый еврей )))
24 июня 2003 года Совет руководителей всеукраинских еврейских организаций заявил, что «Председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс „объявляется персоной нон-грата в еврейской общине и не имеет права представлять еврейскую общину Украины“
В апреле 2015 года Иосиф Зисельс заявил, что сочетание бранного слова «жид» и слова «бандеровец», которые убивали евреев, «приобрело новый смысл и позитивный оттенок»
13 марта 2017 года Иосиф Зизельс вместе с Вятровичем провели в Париже конференцию «Шоа в Украине». Юрий Каннер отмечает, что Зисельс, покушав в ресторане после конференции, нашел причину Холокоста и участия в нем украинских националистов в том, что в этом виноваты сами евреи и в частности еврей Шварцбард, который убил вождя Петлюру. По мнению Зисельса все евреи должны отвечать друг за друга и своей смертью в Холокосте они за это ответили.
В мае 2018 года издание The Jewish Chronicle написало, что ряд украинских еврейских организаций из-за поддержки Зисельсом нацистских коллаборационистов отреклись от него и более четырех десятков общественных лидеров заявили, что отныне Зисельс и его Ваад не представляют евреев Украины.
дело в том что Юрий Каннер - Президент Российского еврейского конгресса, скажем так, не самый авторитетный в этом деле источник.
"В состав Ваада входит 265 организаций из 94 городов Украины, в том числе 63 религиозные общины, 56 городских общин, 15 социальных структур, 17 еврейских школ, 55 культурных организации, 10 региональных ассоциаций узников гетто и концлагерей, 19 молодёжных организаций, а также 5 организаций — ассоциированных членов." - ну это как-то повесомее статьи в газетке.
что касается остального, то 2003 года это как-то несерьезно, а насчет позитивного значения слова "ж_добендеровец" - это абсолютная правда, с началом войны некоторые украинские евреи так себя начали называть.
причем это достаточно общеизвестно что наличие повышенной концентрации евреев среди коммунистической верхушки действительно использовалось для разжигания антисемитских настроений у "бандеровцев". да и в самом СССР бытовой антисемитизм был рядовым явлением, как на уровне шуток про воду, так и на более серьезном, например можно почитать Кузнецова "Бабий Яр" - евреев сдавали и помогали выгонять из домов совсем даже не бандеровцы, а рядовые советские жители.
Кроме того, в любом обществе, если дать быдлу власть и оружие и показать на какую-то более обеспеченную группу что мол их можно безнаказанно грабить и делать с ними что хотите, то эффект будет ожидаемым.
Так пролетарии занимались раскулачиванием, львовяне устроили зачистку евреев, а в ЛДНР многие предприниматели и бизнесмены были вынуждены уехать на неоккупированную часть страны.