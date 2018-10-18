Однією з причин прем'єр називає невиконання попередніх програм.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08
Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
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Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:52
Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия для тех кто готов здесь производить не чипсы и стикеры кофе , не торговать трусами и тряпками , а реально производить высокотехнологичную продукция с высоких коэффициентом добавленной стоимости .
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:54
это не компромисс, а уничтожение украинского народа.
А не выполнение это из старой доброй сказке:
"А чьи это леса, поля, и вон тот замок на горе? ... А чьи это земли? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса"
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