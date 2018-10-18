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Гройсман пояснив, чому МВФ
висуває до України суворі вимоги

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги

Пропонуємо до обговорення:
Однією з причин прем'єр називає невиконання попередніх програм.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:52

Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия для тех кто готов здесь производить не чипсы и стикеры кофе , не торговать трусами и тряпками , а реально производить высокотехнологичную продукция с высоких коэффициентом добавленной стоимости .
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:54

это не компромисс, а уничтожение украинского народа.
А не выполнение это из старой доброй сказке:
"А чьи это леса, поля, и вон тот замок на горе? ... А чьи это земли? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса"
toanva
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:17

Через год, а то и меньше, 3,9 млрд "помощи" закончатся. А долги останутся. Вряд ли страна покажет двухзначные темпы экономического роста за ближайший год-два.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:27

  makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия для тех кто готов здесь производить не чипсы и стикеры кофе , не торговать трусами и тряпками , а реально производить высокотехнологичную продукция с высоких коэффициентом добавленной стоимости .


Эти ребята наверху не могут додуматься до сверх очевидных вещей, то ли глупые, то ли специально делают вид, что не понимают.
В Сингапуре при Ли Куан Ю в министерстве экономики для каждого потенциального крупного инвестора сидел на отдельной должности человек, который должен был выяснить, что надо сделать, чтобы инвестор этот зашел в Сингапур, план действий, непосредственная работа с инвестором.
Ну, а если инвестор не заходил в Сингапур, то чиновнику по старой восточной традиции отрубали руку.
Про руку я пошутил, просто увольняли с хорошей должности.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:06

когда же они уже кончатся, эти папередники...
PV
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