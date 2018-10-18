Однією з причин прем'єр називає невиконання попередніх програм.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08
Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:52
Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия для тех кто готов здесь производить не чипсы и стикеры кофе , не торговать трусами и тряпками , а реально производить высокотехнологичную продукция с высоких коэффициентом добавленной стоимости .
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:54
это не компромисс, а уничтожение украинского народа.
А не выполнение это из старой доброй сказке:
"А чьи это леса, поля, и вон тот замок на горе? ... А чьи это земли? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса"
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:17
Через год, а то и меньше, 3,9 млрд "помощи" закончатся. А долги останутся. Вряд ли страна покажет двухзначные темпы экономического роста за ближайший год-два.
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:27
Эти ребята наверху не могут додуматься до сверх очевидных вещей, то ли глупые, то ли специально делают вид, что не понимают.
В Сингапуре при Ли Куан Ю в министерстве экономики для каждого потенциального крупного инвестора сидел на отдельной должности человек, который должен был выяснить, что надо сделать, чтобы инвестор этот зашел в Сингапур, план действий, непосредственная работа с инвестором.
Ну, а если инвестор не заходил в Сингапур, то чиновнику по старой восточной традиции отрубали руку.
Про руку я пошутил, просто увольняли с хорошей должности.
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:34
Re: Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вим
Надеюсь к весне появиться новая партия "папередников").
--Это 11-я программа, но я хочу сказать, ни одна из них не была выполнена-- то есть компетенция уряда и ПАП-а на нуле? Но тогда зачем брать кредит и повышать цену на газ если с вероятностью в 100% опять ничего не выполнят? Если уряд ртом Гройсмана открыто признал, что кредиты раздерибанены, а не одной из 11 программ МВФ не выполнено то почему он не пойдет в отставку? 11 провалов это показатель клинической тупости и глупости руководства. И вот такие "рука- попа" хотят взять кредит под 12 программу?
да это прямой геноцид населения. Вот как Голодомор. Тогда Украина потеряла сопоставимое а то и меньше количество населения, как при уряде гройсмана. Тем более он цинично нам врет, МВФ наплевать на цену на газ, для него главное это рыночная цена. А какая она будет .. МВФ без разницы. А вот рынка газа у нас нет - вообще. Есть Нафтогаз зато. То есть не имея рынка уряд гройсмана поднимает цену на газ, но все это никак не вписывается в требования МВФ, зато получаем кредит и его разворовываем.
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