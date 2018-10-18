Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги

Додано: Вів 23 жов, 2018 12:34

PV написав: когда же они уже кончатся, эти папередники... когда же они уже кончатся, эти папередники...

toanva написав: это не компромисс, а уничтожение украинского народа. это не компромисс, а уничтожение украинского народа.

Надеюсь к весне появиться новая партия "папередников").--Это 11-я программа, но я хочу сказать, ни одна из них не была выполнена-- то есть компетенция уряда и ПАП-а на нуле? Но тогда зачем брать кредит и повышать цену на газ если с вероятностью в 100% опять ничего не выполнят? Если уряд ртом Гройсмана открыто признал, что кредиты раздерибанены, а не одной из 11 программ МВФ не выполнено то почему он не пойдет в отставку? 11 провалов это показатель клинической тупости и глупости руководства. И вот такие "рука- попа" хотят взять кредит под 12 программу?да это прямой геноцид населения. Вот как Голодомор. Тогда Украина потеряла сопоставимое а то и меньше количество населения, как при уряде гройсмана. Тем более он цинично нам врет, МВФ наплевать на цену на газ, для него главное это рыночная цена. А какая она будет .. МВФ без разницы. А вот рынка газа у нас нет - вообще. Есть Нафтогаз зато. То есть не имея рынка уряд гройсмана поднимает цену на газ, но все это никак не вписывается в требования МВФ, зато получаем кредит и его разворовываем.