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Гройсман пояснив, чому МВФ
висуває до України суворі вимоги

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги

Пропонуємо до обговорення:
Однією з причин прем'єр називає невиконання попередніх програм.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:52

Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия для тех кто готов здесь производить не чипсы и стикеры кофе , не торговать трусами и тряпками , а реально производить высокотехнологичную продукция с высоких коэффициентом добавленной стоимости .
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:54

это не компромисс, а уничтожение украинского народа.
А не выполнение это из старой доброй сказке:
"А чьи это леса, поля, и вон тот замок на горе? ... А чьи это земли? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса"
toanva
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:17

Через год, а то и меньше, 3,9 млрд "помощи" закончатся. А долги останутся. Вряд ли страна покажет двухзначные темпы экономического роста за ближайший год-два.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:27

  makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия для тех кто готов здесь производить не чипсы и стикеры кофе , не торговать трусами и тряпками , а реально производить высокотехнологичную продукция с высоких коэффициентом добавленной стоимости .


Эти ребята наверху не могут додуматься до сверх очевидных вещей, то ли глупые, то ли специально делают вид, что не понимают.
В Сингапуре при Ли Куан Ю в министерстве экономики для каждого потенциального крупного инвестора сидел на отдельной должности человек, который должен был выяснить, что надо сделать, чтобы инвестор этот зашел в Сингапур, план действий, непосредственная работа с инвестором.
Ну, а если инвестор не заходил в Сингапур, то чиновнику по старой восточной традиции отрубали руку.
Про руку я пошутил, просто увольняли с хорошей должности.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:06

когда же они уже кончатся, эти папередники...
PV
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:34

Re: Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вим

  PV написав:когда же они уже кончатся, эти папередники...
Надеюсь к весне появиться новая партия "папередников").
--Это 11-я программа, но я хочу сказать, ни одна из них не была выполнена-- то есть компетенция уряда и ПАП-а на нуле? Но тогда зачем брать кредит и повышать цену на газ если с вероятностью в 100% опять ничего не выполнят? Если уряд ртом Гройсмана открыто признал, что кредиты раздерибанены, а не одной из 11 программ МВФ не выполнено то почему он не пойдет в отставку? 11 провалов это показатель клинической тупости и глупости руководства. И вот такие "рука- попа" хотят взять кредит под 12 программу?
  toanva написав:это не компромисс, а уничтожение украинского народа.
да это прямой геноцид населения. Вот как Голодомор. Тогда Украина потеряла сопоставимое а то и меньше количество населения, как при уряде гройсмана. Тем более он цинично нам врет, МВФ наплевать на цену на газ, для него главное это рыночная цена. А какая она будет .. МВФ без разницы. А вот рынка газа у нас нет - вообще. Есть Нафтогаз зато. То есть не имея рынка уряд гройсмана поднимает цену на газ, но все это никак не вписывается в требования МВФ, зато получаем кредит и его разворовываем.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:13

Финансы ну вы то-то должны знать что МВФ только предложил наполнить бюджет. а какими путями его не еб... это украина решила: поднять комуналку , цены на газ, отнять субсидии, поднять акцизы и т.д. мвф вообще не причем.
vi2660831
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:22

  vi2660831 написав:Финансы ну вы то-то должны знать что МВФ только предложил наполнить бюджет. а какими путями его не еб... это украина решила: поднять комуналку , цены на газ, отнять субсидии, поднять акцизы и т.д. мвф вообще не причем.


Что, аккаунты к выборам готовите? Все как один с однообразной картинкой и грамматическими ошибками..
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:06

  PV написав:когда же они уже кончатся, эти папередники...

Они ходят по кругу, как заезженная пластинка. И если существующей власти в лице к примеру гаранта хочется вспомнить папередников, что не редкость, то стоит оглянуться на свое прошлое или в записную книжку.

2000-2004 — заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины.
2002-2005 — народный депутат Украины IV созыва. Председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.
8.02.2005-8.09.2005 — Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины.
2006-2007 — народный депутат Украины V созыва, Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности.
2009-2010 — Министр иностранных дел Украины.
2012 — Министр экономического развития и торговли Украины.
2012 — народный депутат Украины VII созыва, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.
1998-2003 — член Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине.
2007-2012 — Председатель Совета НБУ.

А уточнив вехи примыкания к корыту, вспомнить сколько раз в прошлом будучи при власти им анонсировались критические выступления в связи с текущим неправильным руководством, в частности взятии кредитов? Ни разу.
А стоило бы об этом помнить, вспоминая папередников.
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