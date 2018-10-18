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Гройсман пояснив, чому МВФ
висуває до України суворі вимоги

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:10

Сейчас у нас я так понимаю кризис не глубокий? Такой себе поверхностный. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 05:49

Re: Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вим

  makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия

Чем вам не нравятся налоги? Чтобы экономика росла, капиталистам все равно придется делиться с народом. Иначе где взять покупательную способность для продукции новых заводов. Сделайте заодно так, чтобы капиталисты не прятали прибыль в свой карман, а вкладывали в строительство и зарплаты. Не все ли вам равно заплатите вы деньги в виде налогов или зарплат. Инвесторы должны быть готовы к тому, что сначала придется много вкладывать. Если государство будет снижать налоги радикально, оно должно гарантировать народу, что освободившиеся средства будут таки инвестированы, а не припрятаны в швейцарских банках. Необходимо создать институты и законодательную базу, принуждающую инвесторов инвестировать, иначе я как гражданин не согласен снижать им налоги до нуля. Мы не обязаны верить обещаниям спекулянтов.
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