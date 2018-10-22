Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:10
Сейчас у нас я так понимаю кризис не глубокий? Такой себе поверхностный.
Додано: Сер 24 жов, 2018 05:49
Re: Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вим
Чем вам не нравятся налоги? Чтобы экономика росла, капиталистам все равно придется делиться с народом. Иначе где взять покупательную способность для продукции новых заводов. Сделайте заодно так, чтобы капиталисты не прятали прибыль в свой карман, а вкладывали в строительство и зарплаты. Не все ли вам равно заплатите вы деньги в виде налогов или зарплат. Инвесторы должны быть готовы к тому, что сначала придется много вкладывать. Если государство будет снижать налоги радикально, оно должно гарантировать народу, что освободившиеся средства будут таки инвестированы, а не припрятаны в швейцарских банках. Необходимо создать институты и законодательную базу, принуждающую инвесторов инвестировать, иначе я как гражданин не согласен снижать им налоги до нуля. Мы не обязаны верить обещаниям спекулянтов.
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:10
Повеяло Красным Октябрём )))
Если сейчас в Украине нет фабрики по выпуску высоко технологичных товаров, то вы получаете от ее несуществования 0 гривен налогов.
Если завлечь инвестора по строительству такой фабрики, освободив его от налогов лет на 10, то у вас также будет 0 гривен налогов от хоздеятельности, но в бюджете будут налоги от выплаченной работникам зарплаты. Плюс не надо будет импортировать что-то. Плюс ВВП будет расти, а то плестись на последнем месте в Европе, это просто не комильфо.
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