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Гройсман пояснив, чому МВФ
висуває до України суворі вимоги

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:10

Сейчас у нас я так понимаю кризис не глубокий? Такой себе поверхностный. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 05:49

Re: Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вим

  makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия

Чем вам не нравятся налоги? Чтобы экономика росла, капиталистам все равно придется делиться с народом. Иначе где взять покупательную способность для продукции новых заводов. Сделайте заодно так, чтобы капиталисты не прятали прибыль в свой карман, а вкладывали в строительство и зарплаты. Не все ли вам равно заплатите вы деньги в виде налогов или зарплат. Инвесторы должны быть готовы к тому, что сначала придется много вкладывать. Если государство будет снижать налоги радикально, оно должно гарантировать народу, что освободившиеся средства будут таки инвестированы, а не припрятаны в швейцарских банках. Необходимо создать институты и законодательную базу, принуждающую инвесторов инвестировать, иначе я как гражданин не согласен снижать им налоги до нуля. Мы не обязаны верить обещаниям спекулянтов.
Netme
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:10

  Netme написав:
  makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия

Чем вам не нравятся налоги? Чтобы экономика росла, капиталистам все равно придется делиться с народом. Иначе где взять покупательную способность для продукции новых заводов. Сделайте заодно так, чтобы капиталисты не прятали прибыль в свой карман, а вкладывали в строительство и зарплаты. Не все ли вам равно заплатите вы деньги в виде налогов или зарплат. Инвесторы должны быть готовы к тому, что сначала придется много вкладывать. Если государство будет снижать налоги радикально, оно должно гарантировать народу, что освободившиеся средства будут таки инвестированы, а не припрятаны в швейцарских банках. Необходимо создать институты и законодательную базу, принуждающую инвесторов инвестировать, иначе я как гражданин не согласен снижать им налоги до нуля. Мы не обязаны верить обещаниям спекулянтов.


Повеяло Красным Октябрём )))
Если сейчас в Украине нет фабрики по выпуску высоко технологичных товаров, то вы получаете от ее несуществования 0 гривен налогов.
Если завлечь инвестора по строительству такой фабрики, освободив его от налогов лет на 10, то у вас также будет 0 гривен налогов от хоздеятельности, но в бюджете будут налоги от выплаченной работникам зарплаты. Плюс не надо будет импортировать что-то. Плюс ВВП будет расти, а то плестись на последнем месте в Европе, это просто не комильфо.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:36

  ruvex написав:
  PV написав:когда же они уже кончатся, эти папередники...

Они ходят по кругу, как заезженная пластинка. И если существующей власти в лице к примеру гаранта хочется вспомнить папередников, что не редкость, то стоит оглянуться на свое прошлое или в записную книжку.

2000-2004 — заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины.
2002-2005 — народный депутат Украины IV созыва. Председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.
8.02.2005-8.09.2005 — Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины.
2006-2007 — народный депутат Украины V созыва, Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности.
2009-2010 — Министр иностранных дел Украины.
2012 — Министр экономического развития и торговли Украины.
2012 — народный депутат Украины VII созыва, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.
1998-2003 — член Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине.
2007-2012 — Председатель Совета НБУ.

А уточнив вехи примыкания к корыту, вспомнить сколько раз в прошлом будучи при власти им анонсировались критические выступления в связи с текущим неправильным руководством, в частности взятии кредитов? Ни разу.
А стоило бы об этом помнить, вспоминая папередников.


В подтверждение.
https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
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