Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
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makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия
Чем вам не нравятся налоги? Чтобы экономика росла, капиталистам все равно придется делиться с народом. Иначе где взять покупательную способность для продукции новых заводов. Сделайте заодно так, чтобы капиталисты не прятали прибыль в свой карман, а вкладывали в строительство и зарплаты. Не все ли вам равно заплатите вы деньги в виде налогов или зарплат. Инвесторы должны быть готовы к тому, что сначала придется много вкладывать. Если государство будет снижать налоги радикально, оно должно гарантировать народу, что освободившиеся средства будут таки инвестированы, а не припрятаны в швейцарских банках. Необходимо создать институты и законодательную базу, принуждающую инвесторов инвестировать, иначе я как гражданин не согласен снижать им налоги до нуля. Мы не обязаны верить обещаниям спекулянтов.
makishin60 написав:Сделайте нулевое налогообложение для тех инвесторов кто готов строить заводы , фабрики и предприятия в сфере механики или же другой промышленной составляющей . Сделайте тепличные условия
Чем вам не нравятся налоги? Чтобы экономика росла, капиталистам все равно придется делиться с народом. Иначе где взять покупательную способность для продукции новых заводов. Сделайте заодно так, чтобы капиталисты не прятали прибыль в свой карман, а вкладывали в строительство и зарплаты. Не все ли вам равно заплатите вы деньги в виде налогов или зарплат. Инвесторы должны быть готовы к тому, что сначала придется много вкладывать. Если государство будет снижать налоги радикально, оно должно гарантировать народу, что освободившиеся средства будут таки инвестированы, а не припрятаны в швейцарских банках. Необходимо создать институты и законодательную базу, принуждающую инвесторов инвестировать, иначе я как гражданин не согласен снижать им налоги до нуля. Мы не обязаны верить обещаниям спекулянтов.
Повеяло Красным Октябрём ))) Если сейчас в Украине нет фабрики по выпуску высоко технологичных товаров, то вы получаете от ее несуществования 0 гривен налогов. Если завлечь инвестора по строительству такой фабрики, освободив его от налогов лет на 10, то у вас также будет 0 гривен налогов от хоздеятельности, но в бюджете будут налоги от выплаченной работникам зарплаты. Плюс не надо будет импортировать что-то. Плюс ВВП будет расти, а то плестись на последнем месте в Европе, это просто не комильфо.
PV написав:когда же они уже кончатся, эти папередники...
Они ходят по кругу, как заезженная пластинка. И если существующей власти в лице к примеру гаранта хочется вспомнить папередников, что не редкость, то стоит оглянуться на свое прошлое или в записную книжку.
2000-2004 — заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины. 2002-2005 — народный депутат Украины IV созыва. Председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета. 8.02.2005-8.09.2005 — Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины. 2006-2007 — народный депутат Украины V созыва, Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности. 2009-2010 — Министр иностранных дел Украины. 2012 — Министр экономического развития и торговли Украины. 2012 — народный депутат Украины VII созыва, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС. 1998-2003 — член Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине. 2007-2012 — Председатель Совета НБУ.
А уточнив вехи примыкания к корыту, вспомнить сколько раз в прошлом будучи при власти им анонсировались критические выступления в связи с текущим неправильным руководством, в частности взятии кредитов? Ни разу. А стоило бы об этом помнить, вспоминая папередников.