Відкрите обговорення підвищення тарифів на опалення і гаряче водопостачання для населення пройшло в КП «Харківські теплові мережі».
Дивися повний текст У Харкові підвищують тарифи на опалення і гарячу воду.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:34
У Харкові підвищують тарифи на опалення і гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові підвищують тарифи на опалення і гарячу воду.
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:35
я так и не понял, это с учетом повышения цены на газ на 23.5% или это очередное повышение связанное с повышением з/п на предприятии?
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