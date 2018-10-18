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У Харкові підвищують тарифи
на опалення і гарячу воду

У Харкові підвищують тарифи на опалення і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:34

У Харкові підвищують тарифи на опалення і гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Відкрите обговорення підвищення тарифів на опалення і гаряче водопостачання для населення пройшло в КП «Харківські теплові мережі».

Дивися повний текст У Харкові підвищують тарифи на опалення і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:35

я так и не понял, это с учетом повышения цены на газ на 23.5% или это очередное повышение связанное с повышением з/п на предприятии?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:59

На 23,5 % для населения, а не промпотребителям, коим является КП "ХТС", т. е. как бы для з/п. Но ход мыслей верный - а не за горами)))
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:54

Re: анекдот

из Харькова: - Да, нам пофиг, нет ни того ни другого;)
sal
 
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