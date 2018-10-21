Про це заявила народний депутат від БПП, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39
Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення.
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39
Почему бы не предусмотреть "виньетки" как в ЕС? Пусть все авто на не украинской регистрации платят за пользование нашей дорожной инфраструктурой (например, 5/10 грн в день) и пусть эти деньги поступают в Дорожный фонд на развитие тех же дорог
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:12
Почему 5-10 грн.? 3600 в год - это намного ниже растоможки...И не ясно -какой транзит ,может быть более 5 дней?
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:16
Re: Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення
Заставу Южанина планирует у себя хранить? Все не уймется. А ведь даже уже бы двоешник разрешил ситуацию с запретом растамаживать авто старше 2010 года.
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:58
laa1999, но ведь 3600 грн и намного больше нуля который получает сейчас бюджет. Лучше синица в руках чем утка под кроватью...
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13
Когда вопрос начинает затрагивать несколько миллионов украинцев, решать его надо с большой осторожностью. Иначе может так получиться, что решение придётся принимать совсем другим людям, которые неожиданно вдруг придут на смену нынешним власть предержащим...
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:53
Даже в Швейцарии дешевле, чем 5 гривен в день, при оплате за год
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:54
За езду по таким дорогам, государство должно платить компенсацию водителям.
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