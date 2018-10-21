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Авто на єврономерах: власникам
приготували нововведення

Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39

Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила народний депутат від БПП, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Дивися повний текст Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39

Почему бы не предусмотреть "виньетки" как в ЕС? Пусть все авто на не украинской регистрации платят за пользование нашей дорожной инфраструктурой (например, 5/10 грн в день) и пусть эти деньги поступают в Дорожный фонд на развитие тех же дорог
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:12

  fishman написав:Почему бы не предусмотреть "виньетки" как в ЕС? Пусть все авто на не украинской регистрации платят за пользование нашей дорожной инфраструктурой (например, 5/10 грн в день) и пусть эти деньги поступают в Дорожный фонд на развитие тех же дорог

Почему 5-10 грн.? 3600 в год - это намного ниже растоможки...И не ясно -какой транзит ,может быть более 5 дней?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:16

Re: Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення

Заставу Южанина планирует у себя хранить? :?: Все не уймется. А ведь даже уже бы двоешник разрешил ситуацию с запретом растамаживать авто старше 2010 года.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:58

laa1999, но ведь 3600 грн и намного больше нуля который получает сейчас бюджет. Лучше синица в руках чем утка под кроватью...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

Когда вопрос начинает затрагивать несколько миллионов украинцев, решать его надо с большой осторожностью. Иначе может так получиться, что решение придётся принимать совсем другим людям, которые неожиданно вдруг придут на смену нынешним власть предержащим...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:43

fishman
ну так в цене на торливо уже заложен транспортный налог
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:53

  laa1999 написав:
  fishman написав:Почему бы не предусмотреть "виньетки" как в ЕС? Пусть все авто на не украинской регистрации платят за пользование нашей дорожной инфраструктурой (например, 5/10 грн в день) и пусть эти деньги поступают в Дорожный фонд на развитие тех же дорог

Почему 5-10 грн.? 3600 в год - это намного ниже растоможки...И не ясно -какой транзит ,может быть более 5 дней?

Даже в Швейцарии дешевле, чем 5 гривен в день, при оплате за год
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:54

  fishman написав:Почему бы не предусмотреть "виньетки" как в ЕС? Пусть все авто на не украинской регистрации платят за пользование нашей дорожной инфраструктурой (например, 5/10 грн в день) и пусть эти деньги поступают в Дорожный фонд на развитие тех же дорог

За езду по таким дорогам, государство должно платить компенсацию водителям.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:02

Пусть луше Южанина расскажет откуда у нее 3 машины, 3 квартиры и два дома. Видно что добросовестная женщина.
jenyakirmiza
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