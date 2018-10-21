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Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення
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Додано: Сер 24 жов, 2018 02:43
Южанина
А потом вдруг
удивляются, почему это Украину транзитники объезжают и облетают стороной как чумную
А вот из-за таких бухгалтеров южаниных. В то время когда все соседи зарабатывают на транзите, эти графья из рода Дэ Биллов всех еще оставшихся транзитников совсем распугают. Из-за своей рукожопости и жадности. Пусть бы лучше пошуршала по реестрам и посмотрела кто из #командапорошенко
крышует ввоз иномарок в режиме транзита и временного ввоза
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EKO
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:59
De Bil написав:
Когда вопрос начинает затрагивать несколько миллионов украинцев, решать его надо с большой осторожностью. Иначе может так получиться, что решение придётся принимать совсем другим людям, которые неожиданно вдруг придут на смену нынешним власть предержащим...
Ерунда все эти заявления, импотентная власть ничего не сделает, яркий пример новые штрафы за неправильную парковку, как парковались где попало так и паркуются. Кстати,в последнее время появилось много приличных авто на еврономерах, т.е. люди с бабками также решили не платить налоги этому государству, плюс еврономера это прекрасная возможность уйти от ответственности в случае ДТП, некоторые из таксистов откровенно пишут на форумах, что в случае серьезной аварии они просто собираются спалить свое корыто...так что все хорошо, не за горами то время когда авто на евpoбляxах станет больше чем на украинских
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 25 жов, 2018 06:07
А если честно то просто достали они все там. Ещё чуть и будут искать пятый угол верховной Раде. Они людей за бы*** держут? а они боги Украины!!! Я одно скажу если эти боги забыли что такое простой народ и думаю о себе и показать какой я умный, пусть думают значит народ им напомнит о себе сам только в это раз все стреском для всех умных....
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virys440
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