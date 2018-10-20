Першу версію документа чиновники показали ще в квітні цього року.
Дивися повний текст Прописка «автоматом» - місце проживання українців реєструватимуть по-новому.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:41
Прописка «автоматом» - місце проживання українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прописка «автоматом» - місце проживання українців реєструватимуть по-новому.
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:41
Ну от із субсидіями буде цікаво, вони ж прив'язані до зареєстрованих. Може до того часу їх скасують...
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