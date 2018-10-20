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Прописка «автоматом» - місце
проживання українців...

Прописка «автоматом» - місце проживання українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:41

Прописка «автоматом» - місце проживання українців...

Пропонуємо до обговорення:
Першу версію документа чиновники показали ще в квітні цього року.

Дивися повний текст Прописка «автоматом» - місце проживання українців реєструватимуть по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:41

спростить контроль за, наприклад, наданням субсидій

Ну от із субсидіями буде цікаво, вони ж прив'язані до зареєстрованих. Може до того часу їх скасують...
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