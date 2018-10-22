Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів

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Никаких долгов никто не отдает, судя по картинке долги только накапливаются. Ясен пень во всем виновата Юля, Вова Ульянов и Екатерина Вторая, да и князь Владимир под подозрением, ту ли религию выбрал. А нынешние ребята не при чем, слишком тяжелую ношу они на себя взвалили.
fokus написав:dotster Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже