Зараз буде коригуватися тариф на теплову енергію.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, які платіжки отримають кияни в листопаді.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:57
У КМДА повідомили, які платіжки отримають кияни в листопаді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА повідомили, які платіжки отримають кияни в листопаді.
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:57
А что с вывозом мусора? Развод какой-то. Счет за обслуживание домов и придомовых территорий, куда он входит, тот же до копейки, но вывоз мусора вынесли отдельно и каждый месяц дорожает. Двойная оплата?
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