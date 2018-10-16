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У КМДА повідомили, які платіжки
отримають кияни в листопаді

У КМДА повідомили, які платіжки отримають кияни в листопаді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:57

У КМДА повідомили, які платіжки отримають кияни в листопаді

Пропонуємо до обговорення:
Зараз буде коригуватися тариф на теплову енергію.

Дивися повний текст У КМДА повідомили, які платіжки отримають кияни в листопаді.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:57

А что с вывозом мусора? Развод какой-то. Счет за обслуживание домов и придомовых территорий, куда он входит, тот же до копейки, но вывоз мусора вынесли отдельно и каждый месяц дорожает. Двойная оплата?
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