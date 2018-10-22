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В Україні знизилася кількість
викрадень автомобілів...

В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:53

В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за останні шість років зафіксовано зменшення кількості угонів автомобілів.

Дивися повний текст В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:53

смысл уганять если евробляха дешевле)))
kentavr
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