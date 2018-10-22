В Україні за останні шість років зафіксовано зменшення кількості угонів автомобілів.
Дивися повний текст В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів (інфографіка).
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:53
В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів...
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Дивися повний текст В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів (інфографіка).
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:21
Автомобили закончились.
А о краже евробляхи - даже не заявляют.
Отсюда и улучшение статистики
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:47
Совсем вы там боярышника перепили что ли, тут проехать негде из-за иномарок, а у него машины кончились. Иномарки совсем не евробляхи между прочим.
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