Приватизація відбуватиметься шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам або через первинне публічне розміщення акцій.
Дивися повний текст У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та Укргазбанку.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:12
У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та Укргазбанку.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48
В 22 году его снова купит Беня)))). Вот это отличная многоходовочка. Ай молодцы.
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