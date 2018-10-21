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У Мінфіні назвали строки
приватизації Приватбанку та...

У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:12

У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація відбуватиметься шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам або через первинне публічне розміщення акцій.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та Укргазбанку.
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не терпится украсть.. никто не продает курицу несущую золотые яйца..
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В 22 году его снова купит Беня)))). Вот это отличная многоходовочка. Ай молодцы.
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