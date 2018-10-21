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У Мінфіні назвали строки
приватизації Приватбанку та...

У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:12

У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація відбуватиметься шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам або через первинне публічне розміщення акцій.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та Укргазбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:12

не терпится украсть.. никто не продает курицу несущую золотые яйца..
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48

В 22 году его снова купит Беня)))). Вот это отличная многоходовочка. Ай молодцы.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:04

  nikitash написав:В 22 году его снова купит Беня)))). Вот это отличная многоходовочка. Ай молодцы.


беня дорого не покупает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:11

А жителям украины слабо продать часть акций ????
Надоели со своими стратегическими инвесторами.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:49

  anton_gms написав:А жителям украины слабо продать часть акций ????
Надоели со своими стратегическими инвесторами.


а деньги есть, нарот? проведут IPO, сможешь купить кусочек на бирже.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:56

  anton_gms написав:А жителям украины слабо продать часть акций ????
Надоели со своими стратегическими инвесторами.

Не подсказывайте!
А то начнут бюджетные выплаты этими акциями платить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:57

  trololo написав:
  nikitash написав:В 22 году его снова купит Беня)))). Вот это отличная многоходовочка. Ай молодцы.


беня дорого не покупает


Прикольно вийде. Беня в Юлю бабки вкида, а якщо вона стане президентом - то під завершеня її терміну буде така антипропаганда.
Шаг.
Юля спише на не правомірні дії попредників.
Тіпа відбилась.
Але народ, сподіваюсь, пам*ятатиме скільки бабла списали з бюджету на закриття боргів Приватбанку.
Шаг та МАТ.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:02

jeugen
И шо толку с того, шо нарИд помнит?
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swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:56

Re: У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...

  jeugen написав:скільки бабла списали з бюджету
Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху :oops:) - з газом, а не тільки «про Приват».
Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!
Radon
 
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