Приватизація відбуватиметься шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам або через первинне публічне розміщення акцій.
Дивися повний текст У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та Укргазбанку.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:12
У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та Укргазбанку.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48
В 22 году его снова купит Беня)))). Вот это отличная многоходовочка. Ай молодцы.
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:04
беня дорого не покупает
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:11
А жителям украины слабо продать часть акций ????
Надоели со своими стратегическими инвесторами.
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:49
а деньги есть, нарот? проведут IPO, сможешь купить кусочек на бирже.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:56
Не подсказывайте!
А то начнут бюджетные выплаты этими акциями платить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:57
Прикольно вийде. Беня в Юлю бабки вкида, а якщо вона стане президентом - то під завершеня її терміну буде така антипропаганда.
Шаг.
Юля спише на не правомірні дії попредників.
Тіпа відбилась.
Але народ, сподіваюсь, пам*ятатиме скільки бабла списали з бюджету на закриття боргів Приватбанку.
Шаг та МАТ.
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:56
Re: У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху ) - з газом, а не тільки «про Приват».
Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!
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