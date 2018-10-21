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У Мінфіні назвали строки
приватизації Приватбанку та...

У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 01:50

  Radon написав:
  jeugen написав:скільки бабла списали з бюджету
Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху :oops:) - з газом, а не тільки «про Приват».
Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!

Не бреши. Всі такі питання узгоджувались з народом через вибори депутатів та Президента на чергових виборах. Тільки в дуже небагатьох країнах є прямі референдуми, але вони всі носять характер рекомендації. Практика показує, що такі референдуми неефективні та частіше шкодять. Бо професійні питання вирішують фахівці а не натовп із хвилями пропаганди.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 02:27

  locustsucol написав:
  Radon написав:
  jeugen написав:скільки бабла списали з бюджету
Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху :oops:) - з газом, а не тільки «про Приват».
Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!

Всі такі питання узгоджувались з народом через вибори депутатів та Президента на чергових виборах. Тільки в дуже небагатьох країнах є прямі референдуми, але вони всі носять характер рекомендації. Практика показує, що такі референдуми неефективні та частіше шкодять. Бо професійні питання вирішують фахівці а не натовп із хвилями пропаганди.


"Не бреши", ты ж не президент :mrgreen:
Самое известное из последних решений на референдуме - по БРЕКСИТ, выходу Великобритании из Евросоюза. А в Швейцарии так и общие, и местные вообще на потоке, они на них массу вопросов решают.
EKO
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