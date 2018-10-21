У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
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Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху ) - з газом, а не тільки «про Приват». Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!
Не бреши. Всі такі питання узгоджувались з народом через вибори депутатів та Президента на чергових виборах. Тільки в дуже небагатьох країнах є прямі референдуми, але вони всі носять характер рекомендації. Практика показує, що такі референдуми неефективні та частіше шкодять. Бо професійні питання вирішують фахівці а не натовп із хвилями пропаганди.
Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху ) - з газом, а не тільки «про Приват». Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!
Всі такі питання узгоджувались з народом через вибори депутатів та Президента на чергових виборах. Тільки в дуже небагатьох країнах є прямі референдуми, але вони всі носять характер рекомендації. Практика показує, що такі референдуми неефективні та частіше шкодять. Бо професійні питання вирішують фахівці а не натовп із хвилями пропаганди.
"Не бреши", ты ж не президент Самое известное из последних решений на референдуме - по БРЕКСИТ, выходу Великобритании из Евросоюза. А в Швейцарии так и общие, и местные вообще на потоке, они на них массу вопросов решают.