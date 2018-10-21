У Мінфіні назвали строки приватизації Приватбанку та...
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Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху ) - з газом, а не тільки «про Приват». Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!
Не бреши. Всі такі питання узгоджувались з народом через вибори депутатів та Президента на чергових виборах. Тільки в дуже небагатьох країнах є прямі референдуми, але вони всі носять характер рекомендації. Практика показує, що такі референдуми неефективні та частіше шкодять. Бо професійні питання вирішують фахівці а не натовп із хвилями пропаганди.
Маю надію, що Ви пам'ятаєте, з чого почались ці танці з бубном (тьху ) - з газом, а не тільки «про Приват». Інше питання: це коли в народу питали? Хтось нас правив у «тайожний союз», хтось править у гейропейський… Та хоч хтось такі питання на привселюдне вирішення виносив? То ж бо й воно!
Всі такі питання узгоджувались з народом через вибори депутатів та Президента на чергових виборах. Тільки в дуже небагатьох країнах є прямі референдуми, але вони всі носять характер рекомендації. Практика показує, що такі референдуми неефективні та частіше шкодять. Бо професійні питання вирішують фахівці а не натовп із хвилями пропаганди.
"Не бреши", ты ж не президент Самое известное из последних решений на референдуме - по БРЕКСИТ, выходу Великобритании из Евросоюза. А в Швейцарии так и общие, и местные вообще на потоке, они на них массу вопросов решают.
Тот самый из "папередников". 2000-2004 — заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины. 2002-2005 — народный депутат Украины IV созыва. Председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета. 8.02.2005-8.09.2005 — Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины. 2006-2007 — народный депутат Украины V созыва, Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности. 2009-2010 — Министр иностранных дел Украины. 2012 — Министр экономического развития и торговли Украины. 2012 — народный депутат Украины VII созыва, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС. 1998-2003 — член Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине. 2007-2012 — Председатель Совета НБУ.