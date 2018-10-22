Сьогодні третина авіаперевезень - це транзитні пасажири, які обирають Київ місцем пересадки.
Дивися повний текст Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку авіаперевезень - Гройсман.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
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Дивися повний текст Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку авіаперевезень - Гройсман.
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:02
Всё, что нужно знать о "серьезном игроке".
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