RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стає серйозним гравцем
на європейському ринку...

Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48

Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні третина авіаперевезень - це транзитні пасажири, які обирають Київ місцем пересадки.

Дивися повний текст Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку авіаперевезень - Гройсман.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85200
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48

Второй Омелян!!!
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:02

Всё, что нужно знать о "серьезном игроке".
https://www.flightradar24.com/45.31,20.34/4
Nickoss1
 
Повідомлень: 65
З нами з: 10.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
R2 » Вів 23 жов, 2018 12:03
8 204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 15:32
trololo
Україна планує 10-річні євробонди в доларах
R2 » Пон 22 жов, 2018 13:36
3 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 10:04
cisukr
Ситуація на зовнішньому борговому ринку сприяє залученню...
R2 » Пон 22 жов, 2018 21:08
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 21:08
a_malanchuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62702)
23.10.2018 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.