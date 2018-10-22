Сьогодні третина авіаперевезень - це транзитні пасажири, які обирають Київ місцем пересадки.
Дивися повний текст Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку авіаперевезень - Гройсман.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку авіаперевезень - Гройсман.
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:02
Всё, что нужно знать о "серьезном игроке".
Додано: Сер 24 жов, 2018 02:01
Что не так? Конкретно сейчас над Украиной самолетов - 8, над Польшей - 9.
Пытаешься сманипулировать визуальной иллюзией того, что рейсы рашинских авиакампаний заблокировны в Украине, и идет обходной поток на востоке самолетов раши, а на западе Украина просто не попадает на прямые, соединяющие эмираты с Европой.
Перспективные рейсы транзитных перелётов - это Китай и Япония.
Если повысить сервис и возможности Борисполя, Региональных аэропортов, то через Украину ляжет большинство маршрутов из китая и Японии в Европу и Африку. С Африкой Украина выходит посередине маршрутов, и вполне может стать промежуточной посадочной точкой.
Плюс маршруты типа Пакистан, Индия - Англия - тоже Украина по сути посередине.
Так что все по теме. А ты нет.
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