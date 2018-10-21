Питання про ціну на газ є ключовим для продовження співпраці України з МВФ.
Дивися повний текст Що буде в листопаді з цінами на газ для промисловості.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 16:13
Що буде в листопаді з цінами на газ для промисловості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде в листопаді з цінами на газ для промисловості.
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:13
А деньги вырученные сверху будут отправлены на повышение зарплаты преподавателей и медиков ?
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