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Що буде в листопаді з цінами
на газ для промисловості

Що буде в листопаді з цінами на газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:13

Що буде в листопаді з цінами на газ для промисловості

Пропонуємо до обговорення:
Питання про ціну на газ є ключовим для продовження співпраці України з МВФ.

Дивися повний текст Що буде в листопаді з цінами на газ для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:13

А деньги вырученные сверху будут отправлены на повышение зарплаты преподавателей и медиков ?
anton_gms
 
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