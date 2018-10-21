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Тарифи на тепло в деяких регіонах
"накручували" до 70% -...

Тарифи на тепло в деяких регіонах "накручували" до 70% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:13

Тарифи на тепло в деяких регіонах "накручували" до 70% -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Оксана Кривенко.

Дивися повний текст Тарифи на тепло в деяких регіонах \"накручували\" до 70% - Нацкомісія (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:14

Где результаты? Уменьшили?
Дешевый популизм без последствий, и выводов.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:20

zloy_ukr, плюс хотелось бы увидеть наказание виновных.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:11

просто кому-то легче "ловить рыбку в мутной водичке". с точки зрения здравого смысла тарифы по регионам не могут отличаться более чем на 15%, так как в любом регионе Украины для выработки 1 Гкал тепла при 100% КПД нужно 125 м3 газа, котлы с КПД менее 90% уже нельзя использовать как минимум 25 лет, а значить старые котлы должны были быть заменены уже давно. газ в стоимости Гкал составляет 75-80%, а все остальные накрутки это от желания побольше украсть и этим должна заниматься прокуратура...
Cler
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