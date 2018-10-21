Про це повідомила Оксана Кривенко.
Дивися повний текст Тарифи на тепло в деяких регіонах \"накручували\" до 70% - Нацкомісія (інфографіка).
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:13
Тарифи на тепло в деяких регіонах "накручували" до 70% -...
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Дивися повний текст Тарифи на тепло в деяких регіонах \"накручували\" до 70% - Нацкомісія (інфографіка).
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:14
Где результаты? Уменьшили?
Дешевый популизм без последствий, и выводов.
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:20
zloy_ukr, плюс хотелось бы увидеть наказание виновных.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:11
просто кому-то легче "ловить рыбку в мутной водичке". с точки зрения здравого смысла тарифы по регионам не могут отличаться более чем на 15%, так как в любом регионе Украины для выработки 1 Гкал тепла при 100% КПД нужно 125 м3 газа, котлы с КПД менее 90% уже нельзя использовать как минимум 25 лет, а значить старые котлы должны были быть заменены уже давно. газ в стоимости Гкал составляет 75-80%, а все остальные накрутки это от желания побольше украсть и этим должна заниматься прокуратура...
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