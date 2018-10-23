Про це повідомила Оксана Кривенко.
Дивися повний текст Тарифи на тепло в деяких регіонах \"накручували\" до 70% - Нацкомісія (інфографіка).
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:13
Тарифи на тепло в деяких регіонах "накручували" до 70% -...
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Дивися повний текст Тарифи на тепло в деяких регіонах \"накручували\" до 70% - Нацкомісія (інфографіка).
Додано: Сер 24 жов, 2018 02:30
Чем заниматься? Тарифы меняются решениями местных советов. А это выборные должности. Проблема в том, что гражданам чхать, они слушают чушь из рта тимошенко про дешевый газ, и что во всем гройсман и порошенко виноват, а не местные депутаты.
Додано: Сер 24 жов, 2018 02:33
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:48
Очередной информационный пшик ни о чем. От какого тарифа расчеты, где сам тариф, и почему он считается "обоснованным"?
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:38
Ну да, ПАП и Г-н к местным депутатам никоим боком?)))
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:01
Ну а толку-то с того, что это озвучили? Разве после этого в Славянске эти тарифы снизят? Нет - поднимут еще на 30-40%.Как подняли ЖЭКи оплату на 100%...
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:00
А где антимонопольный комитет? почему никто не проверяет обоснованность тарифов и не реагирует? Мы же даже отозвать депутата не можем(
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