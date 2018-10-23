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Тарифи на тепло в деяких регіонах
"накручували" до 70% -...

Тарифи на тепло в деяких регіонах "накручували" до 70% -...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:13

Тарифи на тепло в деяких регіонах "накручували" до 70% -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Оксана Кривенко.

Дивися повний текст Тарифи на тепло в деяких регіонах \"накручували\" до 70% - Нацкомісія (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 02:30

  Cler написав:просто кому-то легче "ловить рыбку в мутной водичке". с точки зрения здравого смысла тарифы по регионам не могут отличаться более чем на 15%, так как в любом регионе Украины для выработки 1 Гкал тепла при 100% КПД нужно 125 м3 газа, котлы с КПД менее 90% уже нельзя использовать как минимум 25 лет, а значить старые котлы должны были быть заменены уже давно. газ в стоимости Гкал составляет 75-80%, а все остальные накрутки это от желания побольше украсть и этим должна заниматься прокуратура...

Чем заниматься? Тарифы меняются решениями местных советов. А это выборные должности. Проблема в том, что гражданам чхать, они слушают чушь из рта тимошенко про дешевый газ, и что во всем гройсман и порошенко виноват, а не местные депутаты.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 02:33

  RomanTik написав:zloy_ukr, плюс хотелось бы увидеть наказание виновных.

Накзать избирателей местных советов? Они сами себя наказали, и судя по всему, мало. Нужно сильнее, чтобы наконец перестали голосовать за гречку и популизм.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:48

Очередной информационный пшик ни о чем. От какого тарифа расчеты, где сам тариф, и почему он считается "обоснованным"?
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:38

Ну да, ПАП и Г-н к местным депутатам никоим боком?)))

https://fakty.ua/249259-ubeditelnaya-po ... -oktyabrya
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:01

Ну а толку-то с того, что это озвучили? Разве после этого в Славянске эти тарифы снизят? Нет - поднимут еще на 30-40%.Как подняли ЖЭКи оплату на 100%...
galynya53
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:00

А где антимонопольный комитет? почему никто не проверяет обоснованность тарифов и не реагирует? Мы же даже отозвать депутата не можем(
tamarakarpenkoodessa
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