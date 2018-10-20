Будівництво повинно буде здійснитися в 2018-2025 роках
Дивися повний текст Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро до Троєщини до 2025 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:15
Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро до Троєщини до 2025 року.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:15
вообще-то сначала стоило бы разработать рабочую документацию на эту линию, так пока только есть ТЭО...
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:10
Эти разговоры были ещё в конце 70-х годов. Метро на Севке как небыло так и не нет. Ждём ещё 40 лет. Мэры меняются, но изменений никаких.
Додано: Вів 23 жов, 2018 23:07
Как только подходит время выборов они начинают строить метро на трещину....
|