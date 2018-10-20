RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко підписав розпорядження
про будівництво лінії...

Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:15

Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво повинно буде здійснитися в 2018-2025 роках

Дивися повний текст Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро до Троєщини до 2025 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85206
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:15

вообще-то сначала стоило бы разработать рабочую документацию на эту линию, так пока только есть ТЭО...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:10

Эти разговоры были ещё в конце 70-х годов. Метро на Севке как небыло так и не нет. Ждём ещё 40 лет. Мэры меняются, но изменений никаких.
barmhoh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:07

Как только подходит время выборов они начинают строить метро на трещину....
zkoviz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 15.04.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві 1, 2, 3
R2 » Суб 20 жов, 2018 15:18
21 830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 20:22
shapo
Кличко показав, яким буде міст між Володимирською гіркою...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 13:16
2 92
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 13:56
idealstorm
Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві
R2 » П'ят 19 жов, 2018 12:22
2 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 13:09
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (951)
24.10.2018 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.