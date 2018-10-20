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Кличко підписав розпорядження
про будівництво лінії...

Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:41

Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро до Троещины к 2025 году

Сейчас жители Виноградаря напряглись...
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:28

на моей памяти уже больше десятка подобных заявлений за несколько десятков лет... когда-то даже недалеко от московского моста были рекламные плакаты "построим метро на Троещину до 2012"...
Тракторист
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