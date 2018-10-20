Ринки акцій Європи впали до дворічного мінімуму

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Європейські ринки акцій знизилися до мінімуму майже двох років у вівторок, 23 жовтня через зростаюче занепокоєння інвесторів про вихід Великої Британії з ЄС, бюджет Італії, ізоляцію Саудівської Аравії, торгові війни, економіку Китаю і процентні ставки США. Пан'європейський індекс STOXX 600 до 10:48 за київським часом знизився на 0,88% після падіння на 1,1% - мінімуму з грудня 2016 року, передає агентство Reuters . Індекс може завершити в мінусі п'яті торги поспіль на тлі слабкості азіатських бірж і Уолл-стріт. Інші індекси також зазнали суттєвих втрат. Так, німецький DAX опустився на 1,2%. Сектор технологічних компаній Європи знизився на 2,55% через падіння паперів AMS, які подешевшали на 22,39%, оскільки зроблений компанією прогноз не зміг розвіяти сумніви інвесторів.
м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес. И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".
Ведь если ввозить законно, то это довольно сложно и далеко не каждому украинцу резиденту доступно. Единственный выход это двойное гражданство, за наличие которого украинцев не наказывают, хотя формально запрещают. Закон без наказаний за его не выполнение является не работающим или фиктивным.
Надо в вр ввести такое понятие - фиктивный Закон и последствия его принятия. Достал уже этот беспредел в украинских реалиях.
buratinyo написав:м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес.
Грамотная дискриминация?? Там вообще-то была безграмотная фальсификация.
buratinyo написав:И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".
Ах ты ж, надо же - Украина спасает ВВП ЕС. Интересно, ЕС об этом знает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
buratinyo написав:м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес.
Грамотная дискриминация?? Там вообще-то была безграмотная фальсификация.
Кто когда-то ездил на американских машинах, тот хорошо знает об их традиционно высоком расходе топлива, особенно по сравнению с немецкими машинами. Естественно американцы активно давно стали покупать немцев и японцев, поставив большинство местных производителей "самых экономичных в мире машин" в неприличную позу. Это долго не должно и не могло продолжаться. США ведь не Украина. Там президентом может быть только реальный патриот, который отстаивает интересы американских корпораций по всему миру и потом интересы простых американцев.
Поэтому в США гос.органы придрались к выбросам самых экономичных немецких массовых дизельных машин, не нашли к чему прицепиться больше. Ведь немецкий дизель является главным и успешным конкурентом не только всех американских бензиновых машин, но и даже американских электро-автомобилей Тесла (которые до сих пор имеют баснословные цены и поэтому еще уступают дизелю по соотношению цена/качество, что важно для американцев).
Есть нормы, которые выполнить нельзя. В США установлены именно такие специально для немцев. Японцы пока избежали этой участи, так как разместили свои производства на территории США.
Sommer написав:
buratinyo написав:И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".
Ах ты ж, надо же - Украина спасает ВВП ЕС. Интересно, ЕС об этом знает?
ЕС не только знает, он же и готовил самый невыгодный тарифный пакет для Украины.
Удивительно, все уже знают или догадываются, что имитацию тренда на подписание Соглашения с ЕС Янукович создал всего лишь как способ торговли с Газпромом за поставляемый в Украину газ. Но, по ходу, Sommer принял это все за чистую монету. И до сих пор принимает?
Ничего страшного, бывает. Я тоже думал сначала, что майдан это революция достоинств, а не проект сил специальных операций России. Но слава Богу правильное понимание тех событий мне уже доступно и оно дает наконец-то все ответы на все нестыковки, которые случались во время тех событий, но почему-то всегда замалчивались журналистами и оберегались от какого-либо внимания ботами вроде Sommer.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.