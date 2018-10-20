Ринки акцій Європи впали до дворічного мінімуму

Додано: Сер 24 жов, 2018 13:18

Sommer написав: buratinyo написав: м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес.

м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес.



Грамотная дискриминация?? Там вообще-то была безграмотная фальсификация. Грамотная дискриминация?? Там вообще-то была безграмотная фальсификация.

Sommer написав: buratinyo написав: И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".

И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".



Ах ты ж, надо же - Украина спасает ВВП ЕС. Интересно, ЕС об этом знает? Ах ты ж, надо же - Украина спасает ВВП ЕС. Интересно, ЕС об этом знает?

Кто когда-то ездил на американских машинах, тот хорошо знает об их традиционно высоком расходе топлива, особенно по сравнению с немецкими машинами. Естественно американцы активно давно стали покупать немцев и японцев, поставив большинство местных производителей "самых экономичных в мире машин" в неприличную позу. Это долго не должно и не могло продолжаться. США ведь не Украина. Там президентом может быть только реальный патриот, который отстаивает интересы американских корпораций по всему миру и потом интересы простых американцев.Поэтому в США гос.органы придрались к выбросам самых экономичных немецких массовых дизельных машин, не нашли к чему прицепиться больше. Ведь немецкий дизель является главным и успешным конкурентом не только всех американских бензиновых машин, но и даже американских электро-автомобилей Тесла (которые до сих пор имеют баснословные цены и поэтому еще уступают дизелю по соотношению цена/качество, что важно для американцев).Есть нормы, которые выполнить нельзя. В США установлены именно такие специально для немцев. Японцы пока избежали этой участи, так как разместили свои производства на территории США.ЕС не только знает, он же и готовил самый невыгодный тарифный пакет для Украины.Удивительно, все уже знают или догадываются, что имитацию тренда на подписание Соглашения с ЕС Янукович создал всего лишь как способ торговли с Газпромом за поставляемый в Украину газ. Но, по ходу, Sommer принял это все за чистую монету. И до сих пор принимает?Ничего страшного, бывает. Я тоже думал сначала, что майдан это революция достоинств, а не проект сил специальных операций России. Но слава Богу правильное понимание тех событий мне уже доступно и оно дает наконец-то все ответы на все нестыковки, которые случались во время тех событий, но почему-то всегда замалчивались журналистами и оберегались от какого-либо внимания ботами вроде Sommer.